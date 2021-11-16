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Sarraf Davasında Gizli Dosyalardan Bazıları Açılacak

16.11.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında, farklı zamanlarda gizlilik kaydıyla dava dosyasına konulan belgelerin bazılarının kamuya açılacağı belirtildi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında, farklı zamanlarda gizlilik kaydıyla dava dosyasına konulan belgelerin bazılarının kamuya açılacağı belirtildi.

Hakim Richard Berman, 1 Kasım’da savunma ve savcılığa gönderdiği mektupta, son gelişmeler çerçevesinde dava dosyasındaki bazı gizli belgeler için gizlilik kararının kaldırılmasına itirazlarının olup olmadığını sormuştu. Berman’ın mektubuna taraflardan yanıt geldi.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, dün hakim Berman’a yazdığı cevap mektubunda savunma ve savcılığın, hakimin gerekli gördüğü şekilde son gelişmelerle ilgili dosyada üzerinde gizlilik kararı bulunan bazı belgelerin kamuya açılmasına bir itirazı olmadığı belirtti.

New York’ta aralarında Halkbank’ın da bulunduğu dokuz sanığın yargılandığı Rıza Sarraf davasında, davanın ilk başladığı 15 Aralık tarihinden itibaren gizlilik kararı konulan 50’ye yakın dosya bulunuyor. Gizlilik kararı bulunan dosyalardan hangilerinde gizlilik kararının kaldırılacağına hakim Berman karar verecek.

1 Kasım’da gizlilik kararı kaldırılan bir belgeye göre, Sarraf’ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

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