Sarraf Davasının Yeni Başsavcısına Senato’dan Onay

NEW YORK- Başkan Joe Biden’ın New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na atadığı Damian Williams’ın görevi Senato’da yapılan oturumda onaylandı. Senato, New York Doğu Bölgesi Başsavcılığı’na atanan Breon Peace’in görevini de onayladı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevine atanacak Williams’ın sermaye piyasalarındaki yolsuzluklar ve dolandırıcılık soruşturmalarında uzman olduğu belirtiliyor.

Williams, aralarında Rıza Sarraf ve Halkbank davası soruşturmalarının yürütüldüğü New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na atanan ilk siyah Amerikalı oldu. New York Doğu Bölgesi Başsavcılığı’na atanan Peace’in de siyah olması New York’ta ilklerin gerçekleşmesi olarak yorumlandı.

“Sarraf davasında soruşturmalar hız kazanacak”

Uzun bir süre sonra Sarraf davası soruşturmasının sürdüğü bölgeye asaleten yeni bir başsavcının atanmasını değerlendiren New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, Senato’nun onayıyla görevine başlayacak yeni başsavcıyla birlikte Sarraf davası ve yürütülen soruşturmanın hızlanacağını öngördüğünü söyledi.

Akbulut, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, çok uzun yıllar geçmesine rağmen hakkındaki tüm suçlamaları kabul eden Sarraf hakkında verilecek hapis cezasıyla ilgili karar duruşmasının yapılmadığını, ayrıca 50’den fazla gizli dosyanın bulunduğu davada gizli dosyaların zamanla açılıp, soruşturmanın hız kazanacağını ifade etti.

Akbulut, Halkbank davasındaysa temyiz mahkemesinden henüz bir karar çıkmamasını da “hukuk değil siyaset davaya hakim oldu” diye değerlendirdi. Akbulut, savcılıkla Halkbank arasında bir pazarlık ve uzlaşma sürecinin yürütülmekte olabileceğine de dikkat çekti.

“Sarraf davası ve soruşturma sürecini çok iyi biliyor”

Akbulut, “New York Güney Bölgesi’ne atanan yeni Başsavcı Damian Williams, Senato’nun onayıyla birlikte görevine başlayacak. Uzun yıllar sonra ABD’nin en önemli başsavcılık bölgesinde vekaleten değil, asaleten göreve getirilmiş, Senato tarafından onaylanmış bir başsavcı çalışacak. Bu başsavcılık bölgesi aralarında Sarraf davası ve bu davada sanık olarak yargılanan Halkbank davasının da yürütüldüğü, eski Başkan Donald Trump’la ilgili dava ve soruşturmaların yürütüldüğü çok önemli bir bölge. Willams uzun yıllar Sarraf davası soruşturmasını başlatan Preet Bharara’nın yardımcılığını yapmış, bu dosya ve soruşturma sürecine oldukça hakim bir kişi, göreve başlamasıyla birlikte soruşturma süreci hızlanacak. Türkiye’nin merakla izlediği dava ve yürütülen soruşturma sürecinde yeni gelişmeler olacaktır” dedi.

“Halkbank davasında pazarlıklar sürüyor, uzlaşı sağlanabilir”

Avukat Akbulut, Halkbank davasında pazarlıkların sürdüğü görüşünde olduğunu belirterek,” Bildiğiniz gibi Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın temyiz için başvurduğu üst mahkemeden henüz bir karar çıkmadı. Daha önce hızlı bir şekilde kararlarını açıklayacaklarını belirten mahkeme heyeti henüz kararını açıklamadı. Son duruşma yaklaşık altı ay önce yapıldı. Hakimler bu duruşmada bir alt mahkemenin takvimine göre 3 Mayıs’ta başlayacak duruşmalar öncesi kararlarını açıklayacakları izlenimini verip, savcılığa duruşmalara hazır olup olmadığını sordular. Ancak hiç beklediğimiz gibi olmadı. Ara kararlarını açıklayıp, gerekçeli kararlarını sonra açıklayabilirlerdi ancak onu da yapmadılar. Hukuktan daha çok siyasetin hakim olduğu bir davaya dönüşmüş durumda. Savcılıkla Halkbank arasında pazarlıklar da yapılıyor olabilir. Halkbank, ceza yerine uzlaşma yolunu seçmiş olabilir. Ben yeni başsavcının göreve başlamasıyla birlikte bu dava sürecinde ilerlemeler olacağı görüşündeyim. Benim görüşüm Halkbank davasının bir uzlaşmayla sonlanacağı yönünde” diye konuştu.

Rıza Sarraf davasında görev yapacak 6’ncı başsavcı

Williams, Sarraf davasını yürütecek 6’ıncı başsavcı olacak. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın seçildikten sonra birlikte çalışacağını açıkladığı Bharara’nın, 2009 yılından beri yürüttüğü başsavcılık görevine sürpriz bir şekilde 11 Mart 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından son verildi. Bharara’nın yerine vekaleten yardımcısı Joon Kim getirildi. Eski ABD Başkanı Trump’ın atadığı yeni başsavcı Geoffrey Berman, 3 Ocak 2018 tarihinde görevi Joon Kim’den devraldı.

Trump, kendi atadığı Başsavcı Berman’ı, 22 Aralık 2020 tarihinde kovduğunu açıkladı. Berman’ın yerine geçici olarak Craig Carpenito getirildi. Trump yönetimi, daha sonra 2020 yılının Haziran ayından bu yana halen görevde olan Audrey Strauss’u vekaleten atadı.

Damian Williams kimdir?

Damian Williams, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nda beyaz yaka suçlarını araştırmak için güvenlik güçleriyle birlikte çalışan bir savcı ekibini uzun seneler yönetti.

Williams, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda 2018 yılına kadar Başsavcı Yardımcısı olarak görev yaptı. Williams bu görev süresi boyunca New York Borsası'nda içeriden bilgi ticareti, finans suçları, menkul kıymet sahtekarlıkları ve rüşvet gibi davalarda aralarında çok sayıda siyasi ismin de bulunduğu kişilerin yargılanmasını sağladı.

41 yaşındaki Williams, Biden’ın yeni atadığı Adalet Bakanı Merrick Garland’ın temyiz hakimliği sırasında bir süre katibi olarak da görev yaptı. Savcı Williams, ayrıca son zamanlarda iki yüksek profilli kamu yolsuzluğu davasında önemli rol oynadı.

Brooklyn'de Jamaika'dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Williams, Harvard Üniversitesi ve Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı neden önemli?

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD’nin en önemli başsavcılık bölgesi olarak nitelendiriliyor. Görev bölgesinde aralarında Wall Street’in de bulunduğu Manhattan’ın yanı sıra yedi ayrı bölge daha yer alıyor. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın yetki alanına Bronx, Westchester, Putnam, Rockland, Orange, Dutchess ve Sullivan bölgeleri de giriyor.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ülkenin en karmaşık ve siyasi açıdan hassas soruşturmalarıyla tanınıyor.

Birçok uluslararası soruşturmanın yürütüldüğü, siyasetçileri, beyaz yakalıları ve Wall Street davaları ile tanınan bu bölgede, adları bir dönem efsaneleşen Preet Bharara, Rudy Giuliani ve James Comey gibi önemli isimler görev yaptı.