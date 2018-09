Sarraf'ın ağabeyinin boşanma davası

İSTANBUL (AA) - ABD'deki İran yaptırımları davasında suçunu kabul ettikten sonra savcılıkla iş birliğine giden ve Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan Rıza Sarraf'ın ağabeyi Can Sarraf'ın eşi Nesrin Sarraf, eşinin mal varlıklarına ihtiyati tedbir uygulanmasını için başvuruda bulundu.

Nesrin Sarraf'ın avukatı Deniz Ketenci tarafından nöbetçi İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan ihtiyati tedbir talepli dilekçede, Nesrin Sarraf ile Can Sarraf'ın 2005 yılında evlendikleri, 2011 ve 2016 doğumlu iki çocukları bulunduğu belirtilerek, eşinin mutluluğu ve refahı için her türlü fedakarlığı yapan Nesrin Sarraf'ın aksine davalı Can Sarraf'ın, evlilik birliği süresince ağır kusurlu davranışlarda bulunduğu ve Nesrin Sarraf'ı yıprattığı, evlilik birliğinin sona ermesine neden olduğu aktarıldı.

"Davacı Nesrin Sarraf’ın evliliği boyunca davalı Can Sarraf’ın ilgisiz ve sorumsuz davranışlarına, duygusal ve maddi şiddetine maruz kalmış ve davalı tarafından defalarca kez farklı kadınlarla aldatılmıştır." ifadesi kullanılan dilekçede, davalı Sarraf'ın son derece yüksek gelire, hatta harcayabileceğinden çok daha fazla paraya sahip olmasına rağmen evliliği boyunca eşine maddi şiddet uyguladığı ve hiçbir zaman nakit para vermediği öne sürüldü.