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SARRAF'IN BORÇLARI GÜNDEŞ'E HACİZ GETİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:21 | Son Güncelleme

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden 'itirafçı' olup çıkan ve New York'ta lüks içinde yaşayan Rıza Sarraf'ın Türkiye'deki borçları, eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in başına dert oldu.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL(DHA) - ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden 'itirafçı' olup çıkan ve New York'ta lüks içinde yaşayan Rıza Sarraf'ın Türkiye'deki borçları, eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in başına dert oldu. Sarraf'ın sahibi olduğu Büyükçekmece'deki lüks sitede bulunan 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede Sarraf'ın, Gündeş'teki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu bildirildi. Ünlü sanatçı ise Sarraf'ın kendisinde hak ve alacağı bulunmadığı gerekçesiyle hacze itiraz etti.
Büyükçekmece'deki sitenin yönetimi Rıza Sarraf hakkında aidat borcu nedeniyle 25 bin TL'lik icra takibi başlattı. Sarraf'a ulaşılamayınca alacaklı avukatının talebi üzerine Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Sarraf'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 47 DAİRE
2016 yılının Mart ayında ABD'ye giriş yaparken 'İran yaptırımlarını delme' suçlamasıyla tutuklanan Rıza Sarraf'ın mahkemede 'itirafçı' olmasının ardından New York'ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sarraf'ın Büyükçekmece'deki lüks sitede 47 daire ve dükkanı bulunuyor. Sarraf, bu gayrimenkulleri 22 Kasım 2011 tarihinde üzerine tescil ettirdi. Sitenin adı ile Sarraf'ın eski şirketlerinden birinin adının aynı olması dikkat çekmişti.

Görüntü Dökümü:
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-Gündeş ve Sarraf'ın görüntüleri

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