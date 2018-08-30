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Sarrazin'den Müslüman göçmenleri hedef alan yeni kitap

30.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

Alman siyasetçi Thilo Sarrazin'in Müslüman göçmenleri hedef alan ikinci kitabı çıktı.

Sarrazin'den Müslüman göçmenleri hedef alan yeni kitap

Sarrazin kitabında İslam'ın Almanya'nın gelişmesini engellediğini iddia ediyor.Berlin eyaletinin eski Maliye Senatörü, Almanya Merkez Bankası yönetim kurulunun eski üyesi iktisatçı, yazar, eski politikacı ve Alman Sosyal Demokrat Partisi üyesi Thilo Sarrazin'in "Almanya Kendini Yok Ediyor"dan sonra Almanya ve Avrupa'nın İslamlaştığı iddiasını işlediği "Düşmanca Devralma – İslam Gelişmeyi Nasıl Engelliyor ve Toplumu Nasıl Tehdit Ediyor" adlı ikinci kitabı da satışa çıktı.

Sarrazin'in Alman toplumunun İslamlaştırıldığı tezinin savunulabilir olmadığını söyleyen İslam ilahiyatçısı Mathias Rohe yazarın iddiasının aksine Müslüman göçmenlerin hayat tarzının değiştiğini ve Müslümanların Alman toplumuna ilgi duyduklarını söyledi.

Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan Rohe eşcinsel beraberliğe Almanya'daki Türklerin, Türkiye'deki Türkler kadar karşı çıkmadıklarının araştırmalarla kanıtlandığını belirtti.

Erlangen Nürnberg Üniversitesi öğretim üyesi Mathias Rohe kitabın yazarının Müslümanların nüfus içindeki oranıyla ilgili tahminlerinin de gerçek dışı olduğunu ve Müslüman ailelerin eğitim düzeyleri yükseldikçe çocuk sayısının azaldığını söyledi.

İslam bilimleri uzmanı Rohe, Thilo Sarazin'in Müslümanların demokrasi anlayışıyla ilgili iddiasının da gerçekle bağdaşmadığını belirterek, "Yazarın İslam'da incinmişlik ve saldırıya maruz kalma hissinin ağır basmasının fikir özgürlüğü ve demokrasiyle bağdaşmadığı şeklindeki iddiasına anlam vermek zordur” dedi.

"Amatör İslam uzmanı"

Sarrazin'in namus kavramıyla maçoluk kültürünün İslam diniyle ilgili olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Mathias Rohe, "Hindistan ve Rusya'daki Müslüman olmayanlar arasında da aynı özelliklere rastlandığını" hatırlattı.

Sarrazin son kitabında Hz. Muhammed ile IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi arasında da bağlantı kurarak el-Bağdadi ve taraftarlarının terörü cihat olarak kabul ettiklerini ve bunun da din felsefesi açısından aynı yola çıktığını savunuyor.

Mathias Rohe Sarrazin'in bu tezi teröristlerin Kuran-ı Kerim'e getirdikleri tefsire dayandırdığını belirterek "Sarrazin aslında Selefilerin yönetim kurulluna çok yakışırdı” dedi.

Rohe kitabın "korkutma" amacıyla kale alındığını ve Sarrazin'in İslam diniyle ilgili yorumlarının amatörce olduğunu sözlerine ekledi. İslam hukuku ve şeriat ile ilgili araştırmaları da bulunan Mathias Rohe aynı zamanda Anayasayı Koruma Teşkilatı'na danışmanlık da yapıyor.

DW, dpa/AG, DC

© Deutsche Welle Türkçe

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