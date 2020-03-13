SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamı koronavirüs salgının sona ereceği tarihi açıkladı

2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanı koronavirüs salgının Haziran ayı itibariyle sona ereceğini söyledi.

SARS'ı keşfeden 83 yaşındaki Çinli salgın uzmanı Zhong Nanshan, pandemi ilan edilen koronavirüs salgının Haziran ayı itibariyle ortadan kalkacağını umduğunu bildirdi.

Nanshan, hastaların tedaviden sonra yeniden koronavirüse yakalanma risklerinin düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa'da en kötü etkilenen ülke olan İtalya'da hayat durdu. Ülkede eczane ve banka gibi yerler dışında bütün işletmeler kapatıldı. 12 bin 500'den fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle ölü sayısı bir günde 196 artarak 827'ye ulaştı. ABD'de ise ise Başkan Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan

ABD'ye seyahatleri 30 gün askıya aldığını açıkladı.

Koronavirüsü nedeniyle şimdiye dek 4 bin 600'den fazla kişi yaşamını yitirirken 126 binden fazla kişide virüs tespit edildi. Açıklama heyecan yarattı. İran'da da yeni tip koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.

Öte yandan Çekya koronavirüs tedbirleri kapsamında OHAL ilan etti. Azerbaycan'da da koronavirüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti!

