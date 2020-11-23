SARS virüsü nedir, belirtileri nelerdir? SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı? SARS virüsü nasıl bulaşır?

Ülkelerin koronavirüs (Covid-19) ile verdiği amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronaviürüs Dünya Sağlık Örügütü tarafından pandemi olarak ilan edilmişti. Dünya genelinde toplma vaka sayısının 59 milyona yaklaştığı koronavirüs salgınında 1,4 milyona yakın can kaybı yaşandı. Bilim insanlarından koronavirüse karşı sevindirici haberler gelmeye başladı. Ülkelerden koronavirüs aşı haberleri peşi sıra gelirken devletler vatandaşlarını maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarmaya devam etti. Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ederken, Çin’den gelen yeni haber yeni bir korku dalgasını harekete geçirdi. Sosyal medyada koronavirüsle aynı virüs ailesinde bulunan ve ölüm oranı daha yüksek olan SARS virüsünün yeniden görüldüğü belirtildi. Peki SARS virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı? SARS VİRÜSÜ (ŞİDDETLİ AKUT SOLUNU SENDROMU) NEDİR? Kasım 2002 yılında Çin’in Guangdong eyaletinde ilk kez görülen ve dünya çapında 29 ülkeye yayılan şiddetli akut solunum sendromu (SARS) Hong Kong’da büyük bir salgına neden olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) verilerine göre, 2002 Kasım- 31 Temmuz 2003 tarihleri arasında devam SARS salgınında dünya genelinde 8.098 vaka görüldüç Bunlardan 774 kişi hayatını kaybetti.

SARS, hastalık etkeni ilişkili korona virüsü (SARS-COV) adı verilen bir virüsten kaynaklanır. İlk olarak 2003 yılında tanımlanan ve soğuk algınlığına benzer belirtiler gösteren SARS, Coronaviridae ailesinin bir üyesidir. İlk görüldüğü yıllarda antijenik ve genomik yapısı nedeniyle farklı yeni bir koronavirüs olarak anlaşılmakta zorlanmıştır. Kuşlar ve memeli canlılar dahil olmak üzere birçok farklı hayvan türünde bulunan SARS virüsü, üst solunum yolu infeksiyonları ve enterokolitlere neden olur. SARS etkeni olan koronavirüs, ölümüne neden olduğu doktor Carlo Urbani anısına Urbani şuşu olarak da isimlendirilir. SARS vakalarının görüldüğü hastaların çoğu 25-70 yaş aralığında ve herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerdir. 15 yaşından küçük kişilerde ise kuşkulu vakalar görülmüştür. SARS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR? SARS virüsü, koronavirüsle benzer semptomlara sahiptir. Hastalığın inkübasyon dönemi genellikle 2-7 gün arasındadır. Kuluçka ve ortaya çıkma süresi 10 güne kadar da uzayabilmektedir. Başlangıç semptomlerı baş ve vüzut ağrısı, halsizlik, yüksek ateş (38 dereceden fazla), üşüme ve titremedir. Bu virüsle enfekte olan bazı bireylerde ise üst solunum yolu semptomları (nefes darlığı, nefes almakta zorlanma) görülebilmektedir. Vakaların küçük bir kısmında ishal belirtilerine de rastlanmaktadır. SARS virüsünün tespit edilmesi sırasında kullanılan bulgular arasında boğazda kızarıklık, dinleme ve solunum seslerinde değişiklik ve solunum yetmezliği de yerini almıştır.

Hastalığın yedinci gününden sonra balgamsız, kuru öksürük veya dispne şeklinde başlayarak ciddi boyutlara ulaşabilir. Şiddetli vakalar genellikle hızla gelişir, solunum sıkıntısı ilerler ve süreç yoğun bakım gerektirir. SARS VİRÜSÜ NASIL ANLAŞILIR? SARS virüsünün tespit edilmesi için henüz kesin sonuç veren bir test yoktur. Doktorlar genellikle şüpheli gördükleri hastalar için belirtilere bakarak SARS teşhisi koyar. SARS virüsünün görüldüğü bölgelerde (Asya, Avrupa, Vietnam, Kanada vb.) seyahat eden veya SARS tanısı konulan kişilerle yakın teması bulunan, 38 derecenin üzerinde ateş, öksürük ve özellikle solunum zorluğu sorunu olan kişiler SARS hastası şüphelisi olarak karantinaya alınır. Solunum yetmezliği gelişmiş olan vakalar ise hastaneye yatırılır ve solunum yolu salgıları, serum ve dışkılarından alınan numunelerle ileri tetkik için Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilir. SARS VİRÜSÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR? Şu anda SARS virüsü için etkin bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak SARS aşısını bulmak için klinik çalışmalar devam etmektedir. SARS olduğundan şüphelenilen kişiler hastaneye kaldırılır ve bulaşıcılığı önlemek amacıyla hemen karantinaya alınır. SARS tedavisinde ateşin düşürülmesi, ağrıların giderilmesi, sıvı desteği, solunum yolu açıcı tedaviler, oksijen desteği ve gerekli durumlarda entübasyon gibi destekleyici tedaviler uygulanır.