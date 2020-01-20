‘Sarsılmış bebek sendromu’ ani ölüme neden olabilir

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Anne ve babaların genellikle ağlayan çocuğu susturmak amacıyla sallaması, 'sarsılmış bebek sendromuna' neden oluyor. Bu durumun bebekte kafa travmasına yol açacağını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, "Bebeği hızlı salladığınızda beyin kanamasına yol açabilir, görme merkezini etkileyebilir, epilepsiye neden olarak öğrenme bozukluklarına neden olabilir. Ani bebek ölümleri görülebilir" dedi. Sarsılmış bebek sendromu, özellikle bir yaş altındaki çocukları olumsuz etkiliyor. Ebeveynlerin çocuklarını fazla sarsmaması gerektiğini belirten Nişantaşı Üniversitesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, ailelere önemli uyarılarda bulundu. Sarsılmış bebek sendromunun en büyük nedeninin bebeği sarsmak olduğunu belirten Uzm. Dr. Murat Doğan, "Çocuklarda boyun kaslarının zayıflığına bağlı baş hareketleri hızlı yapıldığında beynin etrafını saran yapıların zedelenmesi, beynin normal oluşumunun bozulması anlamına gelmektedir. En büyük nedeni bebeğin ani hareketle ileri, geri, sağa, sola veya elle sarsılmasıdır. Ebeveynler bunu çoğunlukla fark etmeden yaparlar. Biz bunu kaza dışı kafa travması olarak da söylüyoruz. Sarsılmış bebek sendromundaki olay ani harekete bağlı çocuğun zarar görmesidir. Bebeği hızlı salladığınızda beyin kanamasına yol açabilir, bebeğin görme merkezini etkileyebilir. Beyin kanamasına bağlı çocukta ilerde epilepsiye neden olabilir. Öğrenme bozukluklarına dahi neden olabilir" diye konuştu.

İLK BİR YILA DİKKAT Sarsılmış bebek sendromunda sarsıntı frekansına bağlı çocuktaki zararın farklılık göstereceğini anlatan Uzm. Dr. Murat Doğan, "Çocuğu bir saniye içerisinde 4-5 kere ileri geri sallamak buna neden olur. En çok yapılan hata bebeğin gaz sancısı çektiği anda veya bir ağlama krizinde anne kendi anksiyetesini çözemediğinden bebeği susturmak için sarsmasıdır. Gaz sancıları 5’inci aya kadar sürdüğünden ilk 5 aya dikkat edilmesi gerekiyor. 4’üncü ay ile bir yaş arasında rastlıyoruz. 2 yaşa kadar frekans artar. 5 yaşa kadar olguları görebiliriz. Bizim için en büyük sorun çocuklardaki beyin kanamasının oluşması, beyin zedelenmesine bağlı ileride nörolojik durumların olması. Burada ani ölüm riski çok yüksektir. Özellikle yüksek sarsıntılarda beyin kanamalarında biz bunu çok fazla görmekteyiz” diye konuştu. “30 YAŞINDA EPİLEPSİ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKABİLİR” Çocukta görülen belirtilere dikkat çeken Uzm. Dr. Doğan, “Anormal bir şekilde uyuma isteği, anormal epileptik hareketler, nefes alamama olarak belirtiler ortaya çıkar. Çocukta nefes alamama sorunları görülür. Bazen çocukta durdurulamayan ağlamalar yaşanır. Çocukta ilk 4 ila 6 saat sonra bilinç kapanması görülebilir. Bu ileri vakalarda olmaktadır. Çocuğun gözünde minimal bir etkilenme olduysa bu ilerde görme bozukluğu, 30 yaşında bile epilepsi ile karşımıza çıkar. Aileler bunu basit düşünebilir. Ağladığında bebeğimi sallıyorum sussun diye diyebilir. Ama beynin su içinde olduğunu bilmekte fayda var. Su ileri geri çarptığında içerideki sinirler kopacaktır. Böyle bir sarsılma olduysa aile hiç beklemeden çocuğu bir acil hekimine göstermelidir. Anlamsız bir ağlama olduğunda, uyuma ile ilgili bir sıkıntı görüldüğünde çocuğun mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna götürülüp muayene edilmesi gerekir. Çocukları sevmek hırpalamak değildir” uyarısında bulundu.