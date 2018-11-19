Sarten Ambalaj'ın plastik üstü metal kapak tasarımına ödül

İSTANBUL (AA) - Sarten Ambalaj Ar-Ge Merkezi ile genç tasarımcı Ufuk Seçgel'in birlikte tasarladığı hibrit ambalaj, bu yıl ikincisi düzenlenen Birlikte Tasarlayalım tasarım yarışmasında üçüncü oldu.

Sarten Ambalaj açıklamasına göre, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından Metalde Mamul Ürünler sektöründe sanayici ve genç tasarımcıların eşleştirildiği 2'inci Birlikte Tasarlayalım tasarım yarışması sonuçlandı. Yarışmada tasarımcılar eşleştikleri sektör firmasının ihtiyaçları doğrultusunda yeni tasarımlar ortaya çıkardılar.

Sarten Ambalaj Ar-Ge Merkezi ile genç tasarımcı Ufuk Seçgel'in birlikte tasarladığı hibrit ambalaj, yarışmada üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeren Sarıbekir Güzelbahar, Sarten Ambalaj Ar-Ge Merkezi olarak genç tasarımcı Ufuk Seçgel ile birlikte kolay açılır metal bir kapak ile pet gövdeyi bir araya getirerek yenilikçi bir hibrit ambalaj geliştirdiklerini belirtti.

Tam yüzeysel görsel şeffaflık sağlayarak tüketicinin tazelik ve doğallık arayışını destekleyecek ve güven verecek bir ambalaj yarattıklarını kaydeden Sarıbekir, "Böylelikle tüketici ürünü satın almadan önce ürün hakkında fikir sahibi olabilecek. Ar-Ge Merkezi’mizdeki teknolojimizle geliştirdiğimiz bu ambalajın raflarda ilgili çekeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.