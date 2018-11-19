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Sarten Ambalaj'ın plastik üstü metal kapak tasarımına ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:13 | Son Güncelleme

Sarten Ambalaj'ın plastik üstü metal kapak tasarımına ödül

İSTANBUL (AA) - Sarten Ambalaj Ar-Ge Merkezi ile genç tasarımcı Ufuk Seçgel'in birlikte tasarladığı hibrit ambalaj, bu yıl ikincisi düzenlenen Birlikte Tasarlayalım tasarım yarışmasında üçüncü oldu.

Sarten Ambalaj açıklamasına göre, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından Metalde Mamul Ürünler sektöründe sanayici ve genç tasarımcıların eşleştirildiği 2'inci Birlikte Tasarlayalım tasarım yarışması sonuçlandı. Yarışmada tasarımcılar eşleştikleri sektör firmasının ihtiyaçları doğrultusunda yeni tasarımlar ortaya çıkardılar.

Sarten Ambalaj Ar-Ge Merkezi ile genç tasarımcı Ufuk Seçgel'in birlikte tasarladığı hibrit ambalaj, yarışmada üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeren Sarıbekir Güzelbahar, Sarten Ambalaj Ar-Ge Merkezi olarak genç tasarımcı Ufuk Seçgel ile birlikte kolay açılır metal bir kapak ile pet gövdeyi bir araya getirerek yenilikçi bir hibrit ambalaj geliştirdiklerini belirtti.

Tam yüzeysel görsel şeffaflık sağlayarak tüketicinin tazelik ve doğallık arayışını destekleyecek ve güven verecek bir ambalaj yarattıklarını kaydeden Sarıbekir, "Böylelikle tüketici ürünü satın almadan önce ürün hakkında fikir sahibi olabilecek. Ar-Ge Merkezi’mizdeki teknolojimizle geliştirdiğimiz bu ambalajın raflarda ilgili çekeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarten olarak konserve, yemeklik yağ, zirai ilaç, madeni yağ, boya ve kozmetik gibi birçok farklı sektörlere sağlıklı ve kaliteli metal ve plastik ambalaj üretimi yaptıklarını aktaran Sarıbekir, "Sarten’i, 'Ambalajın Süpermarketi' olarak konumlandırıyoruz. Bu sloganı, ambalajla ilgili her ihtiyacı kaliteli, hızlı ve uygun fiyatla sektörün beğenisine sunma misyonumuzun uzantısı olarak kurumsal olarak attığımız her adıma yansıtıyoruz. Sürekli, maliyet düşürücü projeler, otomasyona yönelik yatırımlar, ihtiyaç duyulan yeni alanlarda kapasite artışları ve yeni fabrika yatırımları gibi birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1972 yılında Çorlu’da başlayan serüvenimiz bugün Türkiye’de Silivri, Gebze, Gemlik, Karacabey, Manisa, Ayvalık ve Adana, yurt dışında ise Bulgaristan, Rusya ve Hollanda’da olmak üzere 18 fabrikamız ile devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Sarten Ambalaj

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