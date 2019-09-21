Şartlı Eğitim Yardımı’ndan yararlanan lise öğrencilerine teşvik ödemesi yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2003 yılından bu yana okula devam etmeleri şartıyla maddi sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına verilen Şartlı Eğitim Yardımı’ndan yararlanan ve liseye devam eden öğrencilere eğitim-öğretim dönemleri başında teşvik ödemesi yapıldı.

Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemelerin ilki 19 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi ve 325 bin 415 öğrencinin ailelerinin hesabına 315 bin 77 TL teşvik ödemesi yatırıldı. Toplamda 16 milyon 270 bin 750 Avro değerinde ödeme yapıldı.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların, ailelerinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan ötürü eğitim hayatından kopmalarına asla izin vermeyiz. Ülkemizin yarınları olan kıymetli yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından AB IPA 2014-2020 programı kapsamında geliştirilen “Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması Projesi” ile lise çağındaki yoksul aile çocuklarının erken okul terk oranının sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleriyle azaltılması amaçlanıyor.