Saruhan Hünel: Youtuber'lar fast food gibi

Saruhan Hünel, Bodrum'da görüntülendi.

Oyunculuktaki dönüm noktasının “Aynalı Tahir” değil “Kaybolan Yıllar” dizisi olduğunu açıklayan Hünel, “İzleyenler beni Aynalı Tahir dizisinden hatırlayacaklar fakat, 2006 yılında çok severek ve keyifle çektiğimiz Türkiye’de çok izlenen ve Ortadoğu’da da çok büyük ses getiren 'Kaybolan Yıllar' dizisiydi benim için dönüm noktası. Hem işleyiş olarak hem de senaryo olarak hem de teknik olarak benim de oyunculuğumu severek yaptığım rollerden biriydi. Aksiyon dizilerini daha da çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Şimdiki dizi setleriyle geçmişteki dizi setleri arasındaki farkı da anlatan Hünel, “Geçmiş yıllarda biz küçücük ekiplerle çalışıyorduk. Totalde ekibin 4 aracı vardı. Şimdiye bakıldığında çekimlere ordu gibi gidiyoruz. 5 tane karavan, 1 tane jeneratör, 2 tane ışık arabası filan 20 araçlık bir ekiple çıkılıyor artık çekimlere. Bu dönemdeki oyuncu arkadaşlarımız şanslı aslında. Bize biraz geç geldi, biraz zorlukları çektik ama o zorluklar da bize tecrübe kattı” dedi.