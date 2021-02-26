Saruhan Oluç: "HDP satranç oyuncusu, tavla değil"

Kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya olan HDP’nin buna karşı atacağı adımlarsa belirlenmiş durumda.HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, AKP’nin uzun vadeli planının HDP’yi tasfiye ederek anayasayı tek başına değiştirecek milletvekili sayısına ulaşmak olduğunu belirtti. Kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan HDP’nin tavla değil satranç oyuncusu olduğunu söyleyen Oluç, AKP’nin hamlelerine karşı atacakları adımların belirli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara operasyonu sonrası HDP'yi PKK ile bağlantılı olmakla, CHP'yi de HDP'yi desteklemekle suçlarken 28'i HDP milletvekiline ait 33 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edilmiş durumda. HDP’den edinilen bilgiye göre, HDP’nin bu son gelen dosyalar öncesinde toplam 922 fezlekesi vardı; bu sayı şimdi ise 955'e yükseldi. HDP'nin milletvekili sayısı 56. TBMM’deki tüm partiler için gelen toplam fezleke sayısı ise 1336. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, küçük bir grup gazeteciyle düzenlediği sohbet toplantısında fezlekeler için "HDP için ne kadar çok fezleke hazırlayan varsa, onun terfisi o kadar hızlı ve yukarı oluyor. Yani HDP için fezleke hazırlamak savcılar için terfi yolu olmuş durumda" yorumu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada fezlekeler hakkında, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis’e gelir, Meclis komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurul'da da eller hemen iner kalkar" demişti. HDP hakkında bu kadar çok sayıda fezleke varken ve halen bekleyen 922 fezleke bulunurken, yeni gelenler öne alınarak işlem yapılabilir mi? Kendisi hakkında da bir fezleke bulunan Oluç, henüz fezlekeleri göremediklerini ve içinde ne olduğunu bu aşamada bilmediklerini söyleyerek, soruya şu yanıtı veriyor: "922 eski fezlekenin önüne bu son fezlekeleri geçirmenin hukukta nasıl bir açıklaması var, bunu tartışmak lazım. Bundaki ölçü ne? Çünkü tüm vekillerimizin fezlekesi var, hiçbirinin işleme konmayıp son gelenlerden başlanıyorsa bununla ilgili bir değerlendirme yapılmış olması gerekir, bu sıkıntılı bir durum." "Uzun vadede amaç 400 milletvekili" HDP, son gelen fezlekeler ışığında parti hakkındaki gerek kapatma gerekse milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışmalarını Cumhur İttifakı’nın uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak görüyor.

"Sandıkta yenemedikleri bir partiyi yargı ile tasfiye etmeye çalıştıklarını" savunan Oluç, bu gelişmeleri bir yandan seçim hesabı olarak okuduklarını, diğer yandan da uzun vadeli bir planının parçası olarak gördüklerini belirtiyor. Oluç, bunu şöyle açıklıyor: "AKP, anayasayı tek başına değiştirecek sayıya ulaşmak istiyor, çünkü iktidarın tek eksiği anayasayı değiştirecek sayıya ulaşmak. Ona da ulaşırsa her şeyi yapabilecek konuma gelecek. Bunun da bir tek yolu var; İYİ Parti’yi ya yanına katmak ya baraj altında bırakmak ve HDP’yi tasfiye etmek." TBMM’de anayasayı referanduma götürmeden değiştirmek için gereken milletvekili sayısı 400. AKP ile MHP’nin sandalye toplamı ise şu anda 337. Anayasa değişiklikleri 369 sandalye sayısı ile de referanduma götürülebiliyor. "HDP seçmeni unutmaz, unutmayacak" Saruhan Oluç, ara seçim tartışmalarını da değerlendirirken, AKP’nin doğudaki iller için "HDP buradan ciddi oy alıyor, HDP seçime giremezse bunların karşılığı olan vekiller AKP’ye gelir" hesabı yaptığını söyleyerek, HDP seçmeni ile ilgili şu hatırlatmada bulunuyor:

"Bizim seçmenlerimiz hafızası güçlü ve siyasi bilinci yüksek seçmenlerdir. HDP'nin seçilmişlerini hapse koyan ve sabah akşam seçmenlerine bela okuyan bir iktidarı asla unutmazlar ve unutmayacaklar. Kimse zannetmesin ki HDP’yi siyaset sahnesinden sildiğimizde, ki silinemez, onların seçmenleri bize oy verir, öyle olmaz ve olmayacak." Oluç, HDP ile ilgili bu gelişmeler karşısında neler yapılabileceği ve hangi adımlar atılabileceği ile ilgili partinin hukuk komisyonunun bir çalışma yaptığını ve adımlarını hazırladıklarını söyleyerek, bunlara ilişkin detay vermek istemiyor. Oluç, "Siyaset bizim için satranç oyunudur, birkaç hamle sonrasını planlıyoruz… Tavla gibi oynamıyoruz" diyor. Bu arada basında yer alan ve zaman zaman her krizli dönemde HDP için gündeme getirilen sine-i millet seçeneğinin bu adımlar arasında kesinlikle yer almadığını belirten Oluç, bu hafta sonu yapılacak MYK toplantısında konuların detaylı olarak ele alınacağını kaydediyor. "Batasuna bizimle değil Refah Partisi ile örtüşen örnek"

Oluç, iktidar kanadı tarafından İspanya’daki Batasuna partisinin kapatılmasının zaman zaman HDP için de örnek gösterilmesini değerlendirerek, bunun yanlış bir örtüşme olduğunu söylüyor. İspanya’da ayrılıkçı örgüt ETA’nın siyasi kolu olmakla suçlanan Batasuna partisi, 2003 yılında kapatılmıştı. Oluç, HDP'nin Batasuna ile bir benzerliği olmadığını belirterek, "Batasuna bizimle örtüşen bir örnek değil, o karar daha çok Refah Partisi'nin kapatılması ile ilgilidir. Bunu diyenler aslında Refah Partisi’nin kapatılmasını iyi bulduklarını söylemiş oluyorlar" yorumu yapıyor. Türkiye’deki herhangi bir sorunun şiddet ile çözülemeyeceğine ilişkin çok açık bir tutumları bulunduğunu ifade eden Oluç, sözlerine şöyle devam ediyor: "(HDP, bölücü parti) efsanesi var. Bunu diyenler HDP’yi iyi öğrenmemiş. Seçim bildirgemizde açık şekilde Kürt sorununun çözümü ile ilgili üniter yapının korunması ve bu şekilde bir demokratik çözümün ortaya çıkması ifadesi yer alıyor. Yani dolayısıyla üniter yapı konusundaki tutumumuz net."