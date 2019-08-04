Saruhanlı'da erkenci üzüm, kurutulmak üzere serilmeye başlandı

Cemil SEVAL/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, dalında kalan 'Superior seedless' cinsi erkenci üzümler, kesilip, kurutulmak üzere serilmeye başlandı.

Saruhanlı'da, dünyava ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümüne alternatif ürün olarak 1500 dekar alanda 'Süperior seedless' cinsi üzüm yetiştiriliyor. Bu sezon Saruhanlı'daki bağlarda yaklaşık 5 bin ton 'Süperior seedless' üzüm yetiştirildi. Ancak iç piyasada fazla tüketimi olmayan bu üzümün büyük bölümü talep olmadığı için dalında kaldı. Hasat yapılanlar ise kilosu 1 lira 60 kuruştan alıcı bulabildi. Üzümünü yaş olarak satamayan üretici, çareyi kurutmakta buldu. Saruhanlı'da 15 gün sonra kesimi yapılacak dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümü için hazırlıklar hummalı şekilde sürerken, bir yandan da alternatif ürün olarak yetiştirilen ancak dalında kalan 'Superior seedless' cinsi üzümler, dalından kesilip kurutulmak üzere serildi. 1 dekar alanda ortama 5 ton üzüm kurutulan ilçede, 500 dekar alana üzüm serilecek.

ORTALAMA 12 GÜNDE KURUTULUYOR

Bağlarda hareketlilik yaşanırken, kesilen 'Superior seedless' cinsi üzümler, sepetlere dolduruluyor. Ardından da traktörlere yüklenip, kurutulacağı alana götürülüyor. Burada çabuk kuruması için içinde potasyum karıştırılan suya bandırılan üzüm salkımları sergilere serilip, güneşte kurutuluyor. Ortalama 12 günde kuruyan üzümler, sap ve çöplerinden ayrıldıktan sonra kuru olarak satışa hazır hale getiriliyor. Saruhanlı'nın 'Üzümün başkenti' olarak bilindiğini belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "İlçemizde üzüm hasadı başladı. Ancak bu Sultaniye cinsi üzüm değil. Biz ilçemizde genelde kurutmalık Sultaniye üzümü üretmekteyiz. İl bazında da üretim noktasında önemli bir yere sahibiz. Ancak şu an hasadı yapılan erkenci bir tür olan 'Superior seedless' cinsi üzümler. Bu üzümü üreticimiz Sultaniye üzüme alternatif olarak geçtiğimiz yıllarda deneme amaçlı yetiştirmeye başlamıştı fazla talep olmadığı için üreticimiz bu üzümü satamayınca zarar etmemek için kurutup satmaya yöneldi. Oysa bu üzüm yeşil olarak, tazeyken tüketilmeli. Çünkü 'Superior seedless' üzümü Sultaniye'ye göre çok daha iri, çok daha lezzetli ve çok daha güzel" dedi.