Saruhanlı'da taşkın; 5 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 5 kırsal mahallenin yolu, Gevenlik Sulama Göleti'ndeki taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.

Saruhanlı'da iki gündür etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası yollar ve caddeler suyla dolup taştı. Aşırı yağış nedeniyle Gevenlik Sulama Göleti de taştı. Taşkın nedeniyle kırsal mahalleler Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar'a giden köy yolu Gevenlik mevkisinde ulaşıma kapandı. Saruhanlı Kaymakamlığı, Saruhanlı Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu bölgede çalışma başlattı. Kırsal mahalle sakinleri, alternatif yolları kullanmaya başladı. Yolda kalan bir otomobil, kepçeyle kurtarıldı. Saruhanlı Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Yaralı da bölgede incelemelerde bulunarak ilçe sakinleriyle görüştü.

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