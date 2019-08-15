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Saruhanlılı zeytin üreticisinin 'düşük rekolte' sıkıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, zeytin hasadına kısa süre kalmasına rağmen üreticinin yüzü, rekolte nedeniyle gülmüyor.

Saruhanlılı zeytin üreticisinin 'düşük rekolte' sıkıntısı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, zeytin hasadına kısa süre kalmasına rağmen üreticinin yüzü, rekolte nedeniyle gülmüyor. Rekoltenin düşük olacağını söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi yönünde çağrı yaptı.
Saruhanlı'da, ekim- kasım aylarında yapılan zeytin hasadına kısa süre kalırken, rekolte, çiftçiyi mutlu etmedi. Saruhanlı genelinde 3 milyon 500 bin zeytin ağacından geçen yıl 100 bin tonun üzerinde zeytin elde eden üreticiler, bu sene rekoltenin düşük olacağını belirtti. Rekoltenin bu yıl yüzde 50 oranında az olmasının beklendiği belirtildi. Geçen yıl kilogramı 3 ile 4 lira arasında satılan ürünün düşük rekolte nedeniyle bu sene 6- 8 liradan satılması bekleniyor.
Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, hava sıcaklıkları nedeniyle ürünün olgunlaşmadığını ve yeterince çiçek açmadığını söyledi. Okur, ağaçların bu yıl kendisini dinlenmeye almak zorunda hissettiği için rekoltenin düştüğünü kaydetti. Yetkililere seslenen Okur, "Çiftçilerimizin kredi ve bankalara olan borçlarının 1 yıl ertelenmesini istiyoruz. Biz üreticiyiz. Biz üretirsek devlette kazanır biz de kazanırız. Biz burada arkadaşlarımızla iddiaya girdik. Bazı ağaçların üzerinde zeytin bulana çeyrek altın vereceğiz. Bu sene zeytinin yok yılı" dedi.
Zeytin üreticisi Mustafa Temiz (56) ise "Bu sene zeytin yok denilecek kadar az. Para da yapmıyor zaten. Bu sene bizim halimiz ne olur bilmiyorum. İşimiz çok zor. Borçlarımız var. Ötelenmesini istiyoruz. Durumlar çok kötü" diye konuştu.

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Saruhanlılı zeytin üreticisinin 'düşük rekolte' sıkıntısıSaruhanlılı zeytin üreticisinin 'düşük rekolte' sıkıntısıSaruhanlılı zeytin üreticisinin 'düşük rekolte' sıkıntısıSaruhanlılı zeytin üreticisinin 'düşük rekolte' sıkıntısı

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