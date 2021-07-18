HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SAS Holding önünde eylem! "Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın"

SAS Holding önünde eylem! "Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın"

18.07.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan yaklaşık 100 kişi mağdur olduklarını dile getirerek şirket yöneticilerinin yurt dışına çıkmadan yakalanmasını ve paralarını geri ödemelerini talep etti.

SAS Holding önünde eylem! "Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın"

SAS Holding önünde 15 Haziran günü şirket yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldürüldü. Koçan'ın yanında bulunan ve içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak aynı gün yaşamına son verdi.

Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken şirkete yatırım yaptığını iddia eden kişiler yatırdıkları paraları geri alamadıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık 100 kişi geçtiğimiz haftanın ardından bugün yine SAS Holding bir araya gelerek ikinci kez eylem yaptı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ne kadar ceza alır? Flaş iddia'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ne kadar ceza alır? Flaş iddia

"HEPİMİZİ BU BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİLER"

Grup adına konuşan Hazar Doğulu, "Bizi güzel teşviklerle şöyle kazanıyoruz, yüzde 10 komisyon veriyoruz diye kandırıp tamamen hepsi akraba bağına bağlı olarak hepimizi buraya davet ettiler. Bizi kandırdılar. Hepimizi bu bataklığa sürüklediler. Bugün ortalıkta hiç kimse yok" dedi. Ülkedeki tüm başsavcılıklara seslendiğini belirten Doğulu, suç duyurularının kabul edilmesini talep etti. Doğulu şöyle devam etti:

"13 bin 105 mağdur var. Ben burada sadece 13 bin 105 kişinin sesi değilim. Bugün 84 milyon vatandaşımızın bir daha böyle bataklıklara sürüklenmesine Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz müsaade etmesin lütfen. Sayın SAS Holding varisleri, avukatları neden 45 gündür 13 bin 105 kişinin karşısına geçip herhangi bir açıklama yapmıyorsunuz? Burada mağdur olan vatandaşların neden mağduriyetini gidermiyorsunuz?"

"ÇOCUKLARIMIN AİLEMİN UMUDUNU ÇALDINIZ"

7 şirket yöneticisine soru soran Doğulu, "Siz bugün neden biz de sizin gibiyiz gibi saçma sapan kurguların arkasına saklanıyorsunuz? Madem siz zamanında söz sahibiydiniz, lüks araçlarla 5 milyonluk, 10 milyonluk araçları buraya teşvik etmeye çalışıyordunuz sizler. Çocuklarımın umudunu, ailemin umudunu çaldınız. Buraya gelen gelemeyen herkesin umudunu çaldınız" ifadelerini kullandı.

Doğulu akrabası Mehmet İldem'in de kendisini dolandırdığını ifade etti. Sibel Koçan'ın cenazesinde şirket yöneticilerinin kendilerine 'İstanbul'a gidin şirket devam edecek. Biz devam edeceğiz' dediklerini öne süren Doğulu, İstanbul'a geldikten sonra şirket yöneticilerinin kendileriyle görüşmediğini belirtti.

"TOSUNCUK GİBİ GİTMEDEN YAKALAYIN"

Devlet büyüklerine seslenen İdris Öztürk de "Bu adamlar kaçmadan, bu adamlar 'Tosuncuk' gibi gitmeden yakalayacaksınız bugün yakalayın. Yarın öbür gün bu adamlar yurtdışına çıktığı zaman sizin bizim için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu adamlar Türkiye'deyken bu adamları alın. Bizler, ailemin, arkadaşlarımın, memleketten gönderdikleri parayı yatırdık" ifadelerini kullandı.

Holding önünde toplananlar "Sema Koçan paramızı ver" şeklinde slogan atarak alkış tuttu. (DHA)

Mehmet Aydın neden teslim oldu? Avukatlarından açıklamaMehmet Aydın neden teslim oldu? Avukatlarından açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldıBirlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Türk çiftin ölüm kalım savaşıTürk çiftin ölüm kalım savaşı
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Kuyruk uzadıkça uzadı! 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı

Kuyruk uzadıkça uzadı! 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.