İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları, terörle mücadele operasyonları ile Afganistan, Bosna Hersek ve Kosova'da barışı destekleme harekatı başta olmak üzere birçok kritik görevi başarıyla tamamlayan Sualtı Savunma (SAS) komandoları, "sabır, akıl ve sorumluluk" anlayışıyla yerine getirdikleri görevleri için zorlu eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin askerlerinden oluşan, denizde olduğu kadar karada da önemli operasyonel faaliyetlere imza atan SAS timleri, olası operasyonel durumlara vatanın çıkarlarını gözetecek şekilde stratejik hamlelerle katkı sağlamak için eğitimlerine cansiperane devam ediyor.

Yurt içi ve dışında Türkiye'nin çıkarlarını özveriyle kollayan, vatan toprakları için gerektiğinde neler yapabileceklerini ispatlamış SAS timleri, başarılı operasyonel çalışmalarıyla Türk milletinin göğsünü kabartıyor.

SAS timlerine, gönüllü subay ve astsubaylar içinden zorlu eğitimlerde başarı sağlayanlar dahil olabiliyor. SAS komandoları, her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekat ile denizde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzaklama konularındaki kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.