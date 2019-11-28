Sasakawa Barış Vakfı Başkanı: "Hürmüz Boğazı kapatılırsa Asya ekonomileri etkilenir"

Nobuo, anlaşmadan ABD'nin ayrılmasının medyaya "İran'a baskı" olarak lanse edildiğini belirterek, "İran hem JCPOA'dan ayrılmıyor hem de JCPOA'yı adım adım ihlal ederek tepkisini ortaya koyuyor." dedi.

İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) Orta Doğu istikrarı için önemli olduğunu belirten Nobuo, JCPOA'nın Riyad ile Tahran arasında denge unsuru olduğunu söyledi.

Nobuo, bir üniversitede konferans vermek üzere geldiği başkent Ankara'da Japonya iç siyaseti, Doğu Asya'daki bölgesel senaryolar, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi konularına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AHMET FURKAN MERCAN - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Eski İcra Direktörü ve Japonya Sasakawa Barış Vakfı (SPF) Başkanı Nobuo Tanaka, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde tüm Asya ekonomilerinin etkileneceğini belirterek, "Japonya'nın petrol tedarikinin yaklaşık yüzde 90'ı, gaz tedariğinin de yüzde 30'u Hürmüz'den geçiyor." dedi.

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol ve gaz nakliyatını durdurarak Asya ekonomileri açısından büyük problem oluşturacak. Japonya'nın petrol tedarikinin yaklaşık yüzde 90'ı ve gaz tedarikinin de yüzde 30'u Hürmüz'den geçiyor. Sadece Japonya'nın değil, Çin, Güney Kore, Hindistan ve daha başka Asya ülkelerinin ekonomileri de bu sıkıntıyı çekecek. (Japonya Başbakanı Şinzo) Abe de hem (ABD Başkanı Donald) Trump hem de (İran Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani ile doğrudan temasa geçerek köprü görevi görmek istedi. Bu çabaları da devam ettirmeliyiz. Trump bir anlaşmadan bahsetse de İran doğrudan cevap vermiyor. Ne zaman ya da nasıl olacağını bilemeyiz ancak ufukta bir anlaşma belirebilir."

Japonya'nın İran ve ABD arasında "köprü görevi" oluşturma çabalarının sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Nobuo, şöyle devam etti:

Avrupa'nın bu konudaki "kırmızı çizgilerinin" henüz bilinmediğine dikkat çeken Nobuo, anlaşmanın Tahran tarafından aşama aşama ihlalinin, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine düzenleyebileceği bir saldırıyla sonuçlanabileceğini savundu.

Nobuo, "Hangi aşamaya gelirse gelsin, Washington-Pyongyang arasındaki mutabakatların Doğu Asya'daki her unsur üzerinde etkisi olacak." dedi.

Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilme çabalarında gelinen aşamayı da değerlendiren Nobuo, ABD'nin bu konuda "ana unsur" olarak bölgeye yönelik taahhütlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Japonya'nın bölgede oluşabilecek herhangi bir duruma karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çeken Nobuo, "Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesindeki dost ülkelerimizle iş birliği halinde (Güney Çin Denizi) ihtilafların barışçıl çözülmesi için gayret edilmeli." ifadelerini kullandı.

"Pekin yönetiminin bölgede kendine çok güvenen politikalarının bölge halklarını da endişelendirdiğini" belirten Nobuo, konuya ilişkin ABD'nin bölgeye savaş gemisi gönderdiğini söyledi.

Nobuo, Güney Çin Denizi'nde Çin, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya'nın yaşadığı yapay adaların silahlandırılması ve egemenlik ihlalleri konusunda da açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Trump arasındaki diyalogdan ne çıkacağının bilinmediğini savunan Nobuo, ABD'nin talebinin "tamamen", Kuzey Kore'nin talebinin ise "kademe kademe" nükleersizleştirme olduğunu ileri sürdü.

Nobuo, "İki ülkenin de güçlü liderleri olsa da alt kademe de ikili ilişkilerde bazen sorun yaşıyor. (Kuzey Kore lideri) Kim, 2019 sonunun vade sonu olduğunu söyledi. Ne meydana geleceğini bekle gör pozisyonunda izliyoruz. Aksi takdirde 2020 başında bazı radikal kıpırdanmalar olabilir." diye konuştu.

- "Abe'nin halefi yine kendisi olabilir"

Ülkesinin iç politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Nobuo, Başbakan Abe'nin en uzun süre görevde kalan başbakan olduğunu anımsattı.

Nobuo, Abe'nin partisi iktidardaki Liberal Demokrat Partinin başarısının altında "Abenomics" olarak adlandırılan ekonomi politikaları yattığını söyledi.

Abe'nin görev süresinin 2021'de sona ereceğini hatırlatan Nobuo, parti liderliğinin "yeni bir halefe" ihtiyaç duyacağını belirtti.

Nobuo, "Eğer Liberal Demokrat Partinin ekseriyeti, Abe'ye dördüncü dönemi uygun görür ve lehinde oy kullanırsa belki de Abe'nin halefi yine kendisi olacak. Partinin halk desteği, Abe'nin Çin dahil dış ülkelerle kurabildiği temaslar, ABD-Japonya bölgesel dayanışması gündemde." ifadelerini kullandı.