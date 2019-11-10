SASA'nın yeni hedefi dünya devleriyle rekabet

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da yarım asrı aşkın süredir, petrokimya, elyaf türü kimyasallar üreten SASA Polyester Sanayi AŞ, bu alanda dünya devleriyle rekabet edebilmeyi hedefliyor.

Son 4 yılda yeni yatırım ve tesislerle üretim kapasitesi ve ürün kalitesini artıran fabrika, çalışan sayısını da yaklaşık 2 katına çıkardı.

Tek kalemde (günde) bin ton elyaf üretme kapasitesiyle dikkati çeken ve üretiminin yüzde 30'unu 45 ülkeye ihraç eden SASA, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden faydalanarak hazırladığı, 250 milyon doları teşvikli olmak üzere toplam 1 milyar dolarlık iki projesinde de üretime başladı.

SASA Genel Müdürü Mehmet Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1966 yılında Sabancı Holding tarafından kurulan firmayı dört yıl önce Erdemoğlu Holding'in satın aldığını hatırlattı.

Eski bir tesis olarak aldıkları işletmeye yönelik çok ciddi yatırım ve yenileme çalışması yaptıklarını anlatan Şeker, bu kapsamda Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden de faydalandıklarını söyledi.

Elyafta üretime geçildiğini ve makinelerin 7/24 çalıştığını aktaran Şeker, tesislerinde günlük 625 ton elyaf üretimi olduğunu birkaç ay içerisinde bunun bin tona ulaşacağını kaydetti.