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SASDER 6. Ulusal Kongresi Antalya'da başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.11.2018 18:21 | Son Güncelleme

SASDER 6. Ulusal Kongresi Antalya'da başladı

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) tarafından düzenlenen "SASDER 6'ncı Ulusal Kongresi" Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin açılışında gazetecilere açıklama yapan SASDER Yönetim Kurulu Başkanı Sermet Gün Erdem, bu yıl 6'ncısı düzenlenen kongrenin ana temasını "etik ve itibar" olarak belirlediklerini ve sağlık sektöründe güzel yarınlara koşabilmek için bu kongreyi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sektörde mevcut şartların daha ileriye götürülmesi, artan malzeme maliyetlerine rağmen daha iyi ve güvenilir hizmetler sunmak için çalıştıklarını belirten Erdem, özellikle sivil toplum kuruluşları ile birlikte verimlilik ve sürdürülebilirliği devlet politikaları ile birlikte ileriye götürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kongre Bilimsel Kurul Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ise Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda dünyanın en iyi ülkeleriyle yarıştığını kaydetti.

Sağlık turizminin döviz kazandırıcı bir sektör olduğuna işaret eden Sur, "Gezi amaçlı ülkemize gelen bir turist 600-700 dolar bırakırken, sağlık hizmeti için ülkemize gelen ise ortalama 3 bin 200 dolar bırakmaktadır. Dolayısıyla ülkenin gelirini 3-4 kat artıran bir potansiyel var. Bunun için sektör çalışanlarının yabancı dil bilmesi ve uluslararası rekabete ayak uydurabilmesi, iyi bir imaj ve itibar gerekir. Bu konu bizim de kongremizin en önemli konuları arasındadır." diye konuştu.

Kongre 4 Kasım'da sona erecek.

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