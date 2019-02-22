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Şase numaraları değiştirilen otomobilleri satan şebekeye operasyon 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

Sakarya'da, kaza yapan araçların şase numaralarını yurt dışından getirdikleri Mercedes marka araçlara geçirerek satan şebekeye yönelik operasyonda 15 araç ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Sakarya'da, kaza yapan araçların şase numaralarını yurt dışından getirdikleri Mercedes marka araçlara geçirerek satan şebekeye yönelik operasyonda 15 araç ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından temin ettikleri Mercedes marka araçlara kaza yapan, yanan ve perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen araçların şase numaralarını geçirerek sattıklarını belirledi. Düzenlenen operasyonda O.Ç.(59), S.Ç.(51), C.Y.(50) ve T.Ç.(29) gözaltına alınırken, satılan 15 araç ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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