HABER

Şasi numaralarını değiştiren zanlılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:40 | Son Güncelleme

Otomobillerin şasi numaralarını değiştiren baba ve 2 oğlu tutuklandı

Sakarya ve yurt genelinde perte çıkan lüks otomobillerin motor şasi numaralarını, yurt dışından getirdikleri benzer model araçlarla değiştirip piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba ile iki oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sakarya ve yurt genelinde perte çıkan otomobillerin motor şasi numaralarının, yurt dışından getirilen araçlarla değiştirildiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, baba U.Ç. (58) ile oğulları O Ç. (34) ve E.Ç'yi (29) yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 46,96 gram skunk, 60,67 gram esrar, 1,61 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Ayrıca ekipler, Bulgaristan ve Gürcistan gibi ülkelerden getirilerek "change" işlemi yapılan 7 lüks araçla bir otomobil motoruna da el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

PARTNERÜnlü model Trump ile akraba oldu!Ünlü model Trump ile akraba oldu!
GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonuGÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu
İstedikleri türden gelmeyen hayvanları teslim almadılarİstedikleri türden gelmeyen hayvanları teslim almadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Motor otomobil şasi numarası

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.