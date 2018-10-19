Şasi numaralarını değiştiren zanlılar tutuklandı

Sakarya ve yurt genelinde perte çıkan lüks otomobillerin motor şasi numaralarını, yurt dışından getirdikleri benzer model araçlarla değiştirip piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba ile iki oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sakarya ve yurt genelinde perte çıkan otomobillerin motor şasi numaralarının, yurt dışından getirilen araçlarla değiştirildiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, baba U.Ç. (58) ile oğulları O Ç. (34) ve E.Ç'yi (29) yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 46,96 gram skunk, 60,67 gram esrar, 1,61 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Ayrıca ekipler, Bulgaristan ve Gürcistan gibi ülkelerden getirilerek "change" işlemi yapılan 7 lüks araçla bir otomobil motoruna da el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

