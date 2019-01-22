Şaşılık ameliyatında dikişsiz yöntem!

Şaşılık ameliyatı yöntemleri ve dikişsiz şaşılık ameliyatı tekniği ile ilgili bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, ameliyat esnasında gizli dikişler ve göz üzerini dikişsiz kapatmanın mümkün olabildiğine işaret ederek, “Ameliyat esnasında kaslara uyguladığımız işlem bittikten sonra göz zarını yapıştırıcı sıvı yardımıyla dikişsiz olarak kapatmak mümkün. Bu uyguladığımız yönteme dikişsiz şaşılık ameliyatı tekniği adını veriyoruz.Bu ameliyat tekniğinde hasta her gözünü açıp kapadığında gözün üzerinde rahatsız edecek dikişler olmaması sebebiyle iyileşme sürecindeki konfor daha fazladır” dedi.

Şaşılığın her 100 kişiden yaklaşık 4’ünde görülen bir sorun olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “İki gözün birden hareket esnasında paralel olarak bakmaması durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalık bir çok insanın hayatını hem psikolojik hem de sosyal açıdan oldukça olumsuz etkilemektedir. En sık tercih edilen tedavi yöntemi ise şaşılık ameliyatıdır. İki gözde de toplamda 12 tane gözün dışında kas bulunmaktadır, bu kaslardan herhangi birinde ya da birden fazlasında kuvvet eksikliği ya da fazlalığı ile karşılaşılması durumunu şaşılık olarak açıklıyoruz. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında gözün biri düz bakarken bir diğeri dışa, içe, aşağı ya da yukarı kayabiliyor. Bazı istisna kişilerde ise bu durum her iki gözde de meydana gelebiliyor” dedi.