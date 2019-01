Şaşılık ameliyatında dikişsiz yöntem

Şaşılık ameliyatı yöntemleri ve dikişsiz şaşılık ameliyatı tekniği ile ilgili bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, ameliyat esnasında gizli dikişler ve göz üzerini dikişsiz kapatmanın mümkün olabildiğine işaret ederek, “Ameliyat esnasında kaslara uyguladığımız işlem bittikten sonra göz zarını yapıştırıcı sıvı yardımıyla dikişsiz olarak kapatmak mümkün. Bu uyguladığımız yönteme dikişsiz şaşılık ameliyatı tekniği adını veriyoruz.Bu ameliyat tekniğinde hasta her gözünü açıp kapadığında gözün üzerinde rahatsız edecek dikişler olmaması sebebiyle iyileşme sürecindeki konfor daha fazladır” dedi.

Şaşılığın her 100 kişiden yaklaşık 4’ünde görülen bir sorun olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “İki gözün birden hareket esnasında paralel olarak bakmaması durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalık bir çok insanın hayatını hem psikolojik hem de sosyal açıdan oldukça olumsuz etkilemektedir. En sık tercih edilen tedavi yöntemi ise şaşılık ameliyatıdır. İki gözde de toplamda 12 tane gözün dışında kas bulunmaktadır, bu kaslardan herhangi birinde ya da birden fazlasında kuvvet eksikliği ya da fazlalığı ile karşılaşılması durumunu şaşılık olarak açıklıyoruz. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında gözün biri düz bakarken bir diğeri dışa, içe, aşağı ya da yukarı kayabiliyor. Bazı istisna kişilerde ise bu durum her iki gözde de meydana gelebiliyor” dedi.

Şaşılıkta tedavi yöntemlerini de anlatan Doç. Dr. Çağatay, şunları söyledi:

"Her şaşılık tipinde aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Hastaya veya gözün durumuna göre tedavi yöntemleri değişiyor. Bir çocuk hastada içe kayma sorunu öncelikle göz bozuklukların tedavisine öncelik veriyoruz ama yetişkin ve bir gözü az gören kişilerde ameliyat genellikle şaşılık ameliyatı kaçınılmaz oluyor. Şaşılıkta uyguladığımız tedavileri; kapama tedavisi, ortoptik tedavi, gözlük tedavisi, botoks tedavisi ve ameliyat şeklinde sıralayabiliriz. Kapama tedavisi; şaşılıktan ziyade göz tembelliğinde uyguladığımız bir tedavi yöntemidir ve yetişkin hastalar için maalesef uygun değildir. Ortoptik tedavi; şaşılığı engellemek için egzersiz şeklinde iki göze de uygulattığımız bir tedavi yöntemidir. Sadece küçük bir hasta grubunda başarılı olmaktadır. Gözlük tedavisi; genellikle bebek ve çocuk hastalarda tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Gözlük kullanımı düzenli olduğunda şaşılık sorunu düzelme gösterebilmektedir. İleri derecede hipermetropik gözlükler veya prizmatik gözlükler ile küçük açılı kaymalarda göz kaymasının kontrolünü sağlıyoruz. Botoks tedavisi;göz kasının içerisine botoks enjekte edilerek gözde paralelliğin sağlanmasına yarayan bir şaşılık tedavi yöntemidir. Ancak yalnızca bazı hastalarda uygulanabilir. Bu yöntemin son yıllarda kullanım alanı genişlemektedir. Şaşılık ameliyatı; ameliyat, şaşılık tedavisinde oldukça büyük önem arz eden bir cerrahi müdahale yöntemi olarak bilinir ve genellikle şaşılığın ilerlemiş durumlarında tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Şaşılık ameliyatlarını sıklıkla gerçekleştiriyoruz."

Şaşılık ameliyatlarının tamamıyla cerrahi yeteneğe bağlı olarak gerçekleştirilen ve lazer gibi herhangi bir cihazın kullanılmadığı bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Coç. Dr. Çağatay, bu ameliyatlarda temel olarak göz çevresindeki gözü hareket ettiren kasların dengelenmesi için işlem gerçekleştirildiğini, kaymanın yönüne göre şaşılık oluşturan fazla kuvvetli kasları zayıflatırken, zayıf kasların da güçlendirerek gözün estetik olarak ortaya gelmesini sağladıklarını ve böylelikle gözün hem estetik olarak ortaya gelirken hem de iki gözün arasındaki uyumun tekrar sağlandığını ifade etti.