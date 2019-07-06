Şaşılık tedavisinde erken tanı önemli

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Kaya, şaşılıkta erken tanının tedavide başarıyı getirdiğini söyledi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Kaya, çocuklarda şaşılığın tam nedeninin bilinmediğini belirtti. "Şaşılık aslında beyinle göz arasında gelişen bir koordinasyon bozukluğudur" diyen Kaya, "Gözün çevresinde çeşitli kaslar var. Bu kaslar tek bir kas gibi çalışarak iki gözü paralel tutarlar. Nedenini bilmediğimiz koordinasyon bozukluğu sebebiyle bir göz bir yere bakarken, diğer göz başka yere bakar. Şaşılığın temelinde de bu yatar" dedi.

Şikayet olmasa da kontrol şart

Şaşılık tedavisinde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Medical Park İzmir Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Kaya, "Yeni doğan bebeklerin yüzde 50’sinde şaşılık vardır; ancak bu geçici bir durumdur. Üç aydan sonra bu şaşılık devam ediyorsa mutlaka bir göz hekimine başvurmalıdır. İlk göz muayenesi için geç kalındığında çocukların gözlerinde estetik problemlerinin yanı sıra ömür boyu sürecek görme azlığı sorunları da oluşabilmektedir. Doğumdan hemen sonra ve çocukluk döneminde çocukların göz şikâyeti olmasa bile düzenli olarak mutlaka uzman bir göz hekimine muayene olması gereklidir" şeklinde konuştu.