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Şaşırmamak elde değil! 'Şifacı robot', 'hemşire robot' derken şimdi de 'drone doktor' çıktı: "Hedef, 3 dakika içinde..."

09.01.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıbbi teknolojiler şaşırtan bir hale geldi, 'şifacı robot', 'hemşire robot' derken şimdi de 'drone doktor' ortaya çıktı. Bu drone'lar yaklaşık 144 km/s hızla uçabiliyor ve görenleri şaşırtıyor. Acil durum operatörleri ise bir acil çağrı düşer düşmez tıbbi malzemeleri bu drone'larla göndermeye çalışacak. Operatörler, 'drone doktorları' göndermek için eğitilecek. Hedef ise arandıktan sonra üç dakika içinde malzemeleri ulaştırmak.

Şaşırmamak elde değil! 'Şifacı robot', 'hemşire robot' derken şimdi de 'drone doktor' çıktı: "Hedef, 3 dakika içinde..."

Teknolojinin ilerleyişi oldukça şaşırtıyor. Hele konu tıbbi teknolojiler olunca bu ilerleyiş, hem şaşırtıcı hem de gelecekte karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına bir çözüm yaratılabilir beklentisiyle umut verici oluyor. Birçok hastane, tıbbi firma, kurum veya kuruluş ise çeşitli tıbbi teknolojiler üzerinde denemeler yapıyor. 'Şifacı robot' olarak tarif ettiğimiz bir robotun Birleşik Krallık'ta, 'hemşire robot' olarak tarif edilen robotların ise dünyanın dört bir yanında denendiklerini gördük. Hatta 2020'de Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) sağlıkçıları korumak için tasarladığı "Atacan" ismindeki hemşire robotun, Kovid-19 servisindeki hastalara yemeklerini dağıtıp ilaçlarını verdiği basına yansımıştı. Şimdi ise karşımızda bir tür 'drone doktor' var.

'DRONE DOKTOR'LAR İHTİYAÇ DUYAN MALZEMELERİ DAKİKALAR İÇİNDE TESLİM EDEBİLİRLER!

Drone doktor olarak tarif edilen bu drone'lar aslında tıbbi malzeme taşımakla görevli. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, yaklaşık 144 km/s hıza kadar uçan drone'lar yakında hayat kurtaran tıbbi malzemeleri dakikalar içinde teslim edebilir. Yaklaşık 40 metre yükseklikte uçabilen otonom insansız hava araçları, yaklaşık 16 kilometrelik bir yarıçap içindeki herkese gidebilir.

Acil durum operatörlerinin ise biri arar aramaz tıbbi malzeme yüklü drone'ları göndermek için eğitileceği bildiriliyor.

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Denenmekte olan drone'larla "neredeyse anlık teslimatı" hedefleyen ABD'li şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu James McClearen, ABD'li bir firmanın dışında İrlanda'daki bir şirketle de bir anlaşma yapmakta olduklarını ve gelecekte drone'ları Birleşik Krallık'a ulaştırmayı umduklarını söyledi.

Bu da 'şifacı' robot! Bu da 'şifacı' robot!

İnsansız hava araçlarının ve üzerinde çalıştıkları platformun "türünün ilk örneği" olduğu iddiasında bulunan şirket, sürecin nasıl işleyeceğini hâlâ geliştirdiklerini kaydetti.

HEDEF 3 DAKİKA İÇİNDE MALZEMELERİ ULAŞTIRMAK

McClearen, "Bir operatör ekibini eğiteceğiz, böylece biri yardım istediğinde, uçuş yolunun açık olup olmadığını hemen kontrol edebilecek ve 'başla' düğmesine basabilecek. Hedefimiz, gelen çağrıdan sonra üç dakika içinde malzemeleri ulaştırmak olacak."

Firma, kargoya bağlı olarak gönderilecek iki tür insansız hava aracı oluşturdu. Bunlardan biri, yaklaşık 80 km/s'e kadar yaklaşık 1 kg taşıyabiliyor, diğeri ise yaklaşık 32 kilometrelik bir gidiş-dönüş yolculuğunda yaklaşık 144 km/s hızla seyahat edebiliyor.

McClearen, insansız hava araçlarının "oyuncak değil, endüstriyel makineler" olduğunu ve kaç tane satın alındığına bağlı olarak 30 bin ila 75 bin sterlin arasında bir fiyata mal olacaklarını söyledi.

Şirketin CEO'suna göre ise kritik tıbbi ekipmanları teslim etmek için drone'ları kullanmak, acil durum müdahale sürelerini önemli ölçüde kısaltacak.

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