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Şaşırtan anıt! Adıyaman’da köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı…

11.05.2024 14:17
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Adıyaman'da 26 Eylül 2023'te kabartma heykel gören köylüler, durumu yetkililere bildirmişti. Ekipler tarafından ise bölgenin kült (kutsal alan) alan olduğu belirlenmişti. Alanda tokalaşma sahnesinin olduğu kabartma ile yazıtların yer aldığı steller bulunmuştu. Eserler askeri helikopterle halatlar yardımıyla taşınmıştı. 2 bin 100 yıllık olduğu değerlendirilen tokalaşma anıtı ve yazıt, Perre Antik Kenti'nde sergilenecek.

Şaşırtan anıt! Adıyaman’da köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı…

Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki 1650 rakımlı Kımıl Dağı'nda Kommagene uygarlığına ait Nemrut Dağı'ndakine benzer bir kült (kutsal) alan ve eteklerinde biri ikiye bölünmüş 2 stel bulunmuştu.

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Apollon Mitras ile Kral Antiochos'un tokalaşma sahnesinin bulunduğu 1.3x1.76 ebatlarında olan 3.5 tonluk stel ile iki tarafında kitabelerin bulunduğu 1,16x1.76 ebatlarında ve 2 ton 200 kilo ağırlığındaki diğer stel 2023 yılı Eylül ayında Perre Antik Kent'e getirildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alan Pisa Üniversitesi'nden Margherita Facella ve Oxford Üniversitesi'nden Charles Crowther, stellerdeki yazıtlar üzerine çalışma yaptı. Yazıtta, Kral Antichos’un kanunları ve vasiyetinin yer aldığı biliniyor.

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Gaziantep Restorasyon, Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı ve beraberindeki ekip, ikiye bölünen ve üzerinde Apollon Mitras ile Kral Antiochos'un tokalaşma sahnesinin bulunduğu steli araya pim atılarak özel yapıştırıcılar ile birleştirdi. Derin ve kılcal çatlaklara hidrolik kireç bağlayıcı bir harç ile estetik dolgu yapılmaya başlandı. Bu estetik dolguyla yağmur suyunun stellerin içine girişini engel olmak ve iyi görülmesi amaçlanıyor.

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MÜZELER HAFTASI’NDA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN ZİYARETİNE AÇILACAK

Toplam 4 gün sürecek olan çalışmanın ardından Perre Antik Kent nekropol alanının kuzeydoğusunda kaidelere yerleştirilen steller, Müzeler Haftası’nda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

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"ASKERİ HELİKOPTER İLE BU ESERLERİ GERGER’DEN ALIP, ADIYAMAN’A GETİRDİK"

Stellerin taşınma süreciyle ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “10 Ekim 2021 tarihinde Adıyaman’ın Gerger ilçesi Kımıl Dağı mevkiinde bu iki steli tespit etmiştik. Bu iki steli tespit ettikten sonra Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna, stellerin bulunduğu kült alanının sit alanı olarak tescil edilmesini önerdik ve tescil edildi.

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Daha sonra 26 Eylül 2023 yılında askeri helikopter ile bu eserleri Gerger’den alıp, Adıyaman’a getirdik. Burada bugün yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ilk etabından sonra Perre Antik Kenti'nde ayağa kaldırdık ve kaidelerine yerleştirdik. Yapılacak estetik dolgu sonrasında eserleri turistlerin beğenisine sunacağız” dedi.

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KÖYLÜLER BULMUŞTU

Gerger ilçesine bağlı Onevler köyü Kımıldağı yakınlarında 26 Eylül 2023'te kabartma heykel gören köylüler, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirmiş, inceleme yapan ekipler, bölgenin kült (kutsal alan) alan olduğunu belirlemişti.

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Ekipler, alanda tokalaşma sahnesinin olduğu kabartma ile yazıtların yer aldığı steller bulmuştu.

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Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle eserler askeri helikopterle halatlar yardımıyla Perre Antik Kenti'ne taşınmıştı.

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(İHA-AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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