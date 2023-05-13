Şaşırtan anlar! Denizin metrelerce altında saç tıraşı yaptı, fısfıs kullanmayı bırakmadı

Manisa’da çocuk yaşlarda kuaförlüğe başlayan Emirhan Güngör (17), mesleğinde daha iyi yerlere gelebilmek için maharetini farklı yönlerde de kullanmaya başladı. Denizin altında tıraş yapmak için harekete geçen genç kuaför, İzmir’in Karaburun ilçesine gelerek dalgıç kıyafetini giyip yaklaşık 5 metre derinliğe daldı.

İlk defa dalış yaptığı için zorlandığını ifade eden Güngör, “Ekipman olarak da eski el makinesini kullandım. Makas, tarak ve fısfıs da kullandım suyun altında ger zamanki gibi. Bu şekilde yaptık tıraşımızı. Bayağı bir zorlu oldu. Suyun soğuk olmasıyla daha zor oldu. Bu şekilde yaptık bitirdik tıraşımızı” dedi.

"BABAM, KAFAYI MI YEDİN SEN? DEDİ"

Denizin altında saç tıraşı yapma fikrini duyunca babasının tepki gösterdiğini söyleyen Güngör, “Babam, ‘Kafayı mı yedin sen? Ne yapmaya çalışıyorsun?’ diye tepki gösterdi önce. Annem her zaman benim en büyük destekçim oldu bu zamana kadar. ‘Sen yaparsın’ dedi. O özgüveni verdi bana. Arkadaşlarım da destek oldu. Onların katkılarıyla güzel bir iş yaptım ve başardım” diye konuştu.

Suyun soğuk olmasından dolayı tıraşı yaparken zorlandığını ifade eden Güngör, “Suyun altında dengede durması biraz sıkıntılı oldu. Onun dışında balıklardan dolayı biraz zorluk yaşadık. İlk başta biraz korktum. Çünkü 5 metrelik bir derinliğe indik. Dalış malzemelerini de ilk defa kullandım. İçeride neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ama ona rağmen güzel bir dalış yaptık” dedi.

Emirhan Güngör bundan sonraki hedefinin ise Ağrı Dağı’nın zirvesinde tıraş yapmak olduğunu ifade ederek, Guinness Rekorlar Kitabına da başvuru yapmayı düşündüğünü söyledi.

(İHA)

