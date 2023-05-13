Şaşırtan anlar! Denizin metrelerce altında saç tıraşı yaptı, fısfıs kullanmayı bırakmadı

Manisa’da kuaförlük yapan 17 yaşındaki Emirhan Güngör, İzmir’e gelerek denizin yaklaşık 5 metre altında saç tıraşı yaptı. Güngör, suyun altındaki tıraşta da kuaförlerin olmazsa olmazı ayna ve fısfıs kullandı.