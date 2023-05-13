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Şaşırtan anlar! Denizin metrelerce altında saç tıraşı yaptı, fısfıs kullanmayı bırakmadı

Mynet Haber

Mynet Haber

52 dakika önce

Manisa’da kuaförlük yapan 17 yaşındaki Emirhan Güngör, İzmir’e gelerek denizin yaklaşık 5 metre altında saç tıraşı yaptı. Güngör, suyun altındaki tıraşta da kuaförlerin olmazsa olmazı ayna ve fısfıs kullandı.

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