Şaşırtan anlar! Denizin metrelerce altında saç tıraşı yaptı, fısfıs kullanmayı bırakmadı

Manisa’da kuaförlük yapan 17 yaşındaki Emirhan Güngör, İzmir’e gelerek denizin yaklaşık 5 metre altında saç tıraşı yaptı. Güngör, suyun altındaki tıraşta da kuaförlerin olmazsa olmazı ayna ve fısfıs kullandı.
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