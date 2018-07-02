KADIN

Şaşırtan gerçek! İdrar, sanıldığının aksine temiz değil

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

Chicago'daki Loyola Üniversitesi'nden araştırmacılar, 77 kadın üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda 149 bakteri türü tespit etti. Yeni yapılan araştırmaya göre bilim insanları kadınların idrarırın steril olmadığını, bakterilerin mesane ile vajina arasında olduğunu keşfetti.

Şaşırtan gerçek! İdrar, sanıldığının aksine temiz değil

Uzmanlar ayrıca, ölümcül patojen Koli Basili de dahil olmak üzere, iki alan arasında hem toksik hem faydalı çok sayıda farklı türün yaşadığını ifade ediyor.

Daha önce, idrarın sağlıklı kadınlarda steril olduğuna ve bakterilerin sadece enfeksiyonlar sırasında mesanede bulunabileceğine inanılıyordu.

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Yeni kanıt, mesane ve idrarın bakterilerden arınmış olduğuna dair uzun süredir devam eden geleneksel inancı yok etti. Chicago'da bu durum üzerine çalışma yapan bilim adamlarından Alan Wolfe, ''Artık mesanenin steril olmadığını biliyoruz, mesane hakkında bildiğimiz her şeyi yeniden değerlendirmek zorundayız'' diyor.

Araştırma ekibi, çalışmanın idrar yolu enfeksiyonları ve diğer idrar yolları rahatsızlıklarına yönelik daha iyi teşhis testlerine yol açacağını umuyor.

Vajinal temizleyiciler enfeksiyon riskini artırıyor

Yine aynı araştırmada, sağlık ürünlerini kullanan kadınların bakteri, mantar ve idrar yolu enfeksiyonları (UTIs) açısından daha fazla risk altında olduğunu gösteriliyor.

Vajinal dezenfektan jellerin, kadınlarda genital bakteriyel enfeksiyon ve mantar enfekisyonu geliştirme riskini 20 kat artırdığı belirtiliyor.

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Vajinal mendiller idrar yolu enfeksiyon riskini ikiye katlarken, kayganlaştırıcılar ve nemlendirici kremler kadınların 2.5 kez pamukçuğa yatkınlığını artırdı. Guelph Üniversitesi'nden başyazarı Kieran O'Doherty, “Bu ürünler enfeksiyonla savaşmak için gerekli olan sağlıklı bakterilerin büyümesini engelliyor olabilir” diyor.

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Araştırmacılara göre, vajinadaki 'iyi' bakterilerdeki dengesizlikler, azalan doğurganlığa, servikal kansere ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yol açabilir.

E. COLI (KOLİ BASİLİ) NEDİR?

Koli basili, insan ve hayvan bağırsaklarında yaygın olan bir bakteri türüdür ve normal bağırsak florasının (bağırsakta bulunan bakterilerin) bir kısmını oluşturur. Çok sayıda farklı E. coli türü vardır ve çoğunluğu zararsız iken bazıları ciddi gıda zehirlenmesine ve ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Örneğin, E. coli bakterileri, sistitin yaygın bir nedeni olup, bağırsaktan idrar sistemine bakterinin yayılması durumunda ortaya çıkan mesane enfeksiyonudur. Kadınlar üretra ve anüsün yakınlığı nedeniyle E. coli tarafından idrar yolu enfeksiyonuna daha duyarlıdır.

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Anahtar Kelimeler:
İdrar yolu enfeksiyonu idrarda bakteri

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