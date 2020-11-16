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  4. Şaşırtan görüntü, plastik bidonu yakıt deposu yaptılar

Şaşırtan görüntü, plastik bidonu yakıt deposu yaptılar

16.11.2020 16:00 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta polis ekipleri, başka bir araca ait plakayla trafiğe çıkan ve plastik bidonu yakıt deposu olarak kullanan kamyonun sürücüsüne 11 bin 147 lira para cezası uyguladı.Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Terminal Kavşağı’nda kasasında başka bir kamyonu taşıyan Z.Ç.

Sivas’ta polis ekipleri, başka bir araca ait plakayla trafiğe çıkan ve plastik bidonu yakıt deposu olarak kullanan kamyonun sürücüsüne 11 bin 147 lira para cezası uyguladı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Terminal Kavşağı’nda kasasında başka bir kamyonu taşıyan Z.Ç. yönetimindeki 36 G 8029 plakalı kamyonu durdurdu. Kontrollerde kamyon üzerinde takılı olan plakanın bir tankere ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, kamyonun deposunun da plastik bidondan yapıldığını fark etti. Polis ekipleri, kontrollerde 36 G 8029 plakalı kamyonun ve üzerinde taşıdığı kamyonun trafikten çekme belgeli olduğunu tespit etti. Muayenesi ve sigortası bulunmayan, kanuna aykırı araç taşıyan ve başka araca ait plaka kullanan kamyon şoförüne 11 bin 147 lira para cezası uygulandı. Kars’tan Konya’ya gittiği öğrenilen kamyon ile üzerindeki diğer araç otoparka çekildi.

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