Şaşırtan hırsızlıkta mail ile gelen özür! Evrenden intikam almak istemiş

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İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Pişman olduğunu hırsızlık yaptığı iş yeri sahibine maille belirten turist, "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" dedi. Avustralya uyruklu turist, 'Evrenden intikam almak için' elbise çaldığını söyledi.

Olay geçtiğimiz günlerde Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da meydana geldi. Bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın, elbiseleri önce kontrol etti ve daha sonra gözüne kestirdiği bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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PİŞMAN OLDU PARASINI GÖNDERDİ

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını iş yeri sahibine gönderdi. Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.

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EVRENDEN İNTİKAM ALMAK İSTEMİŞ

Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir turist hırsızlık çeşme
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