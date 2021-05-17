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Şaşırtan iddia: Bill Gates eşini aldattı mı?

17.05.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft yönetim kurulunun, şirketin kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates'in 'şirket çalışanı bir kadına ilişki yaşaması nedeniyle' yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi gerektiği yönünde bir karar aldığı iddia edildi.

Şaşırtan iddia: Bill Gates eşini aldattı mı?

Microsoft Corp. yönetim kurulu üyeleri, hakkında 2020 yılında başlatılan bir soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Bill Gates'in yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi gerektiğine karar verdi.

The Wall Street Journal'in haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Gates hakkındaki soruşturma, bir kadın şirket çalışanının 'Gates ile yıllarca cinsel ilişki yaşadığını' iddia etmesi nedeniyle başlatıldı.

İddiayı soruşturması için bir hukuk firmasıyla anlaştıklarını açıklayan şirket, Gates'in kurduğu ve onlarca yıl yönettiği yazılım şirketinde yönetici olarak oturmasının artık uygun olmadığına karar verdiklerini söyledi.

Gates'in ise, kurulun soruşturmayı tamamlamasını beklemeden istifa ettiği belirtildi.

'DOSTANE BİR ŞEKİLDE BİTN BİR İLİŞKİ VARDI'

Bay Gates'in sözcüsü tarafından konuyla ilgili yapılan bir açıklamada ise, "Yaklaşık 20 yıl önce dostane bir şekilde sona eren bir ilişki vardı" dedi ve Gates'in yönetim kurulu üyeliğinden çıkma kararının hiçbir şekilde bu konuyla ilgili olmadığını söyledi.

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