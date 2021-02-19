Şaşırtan iddia: Hacker'ların yeni hedefi Kia oldu!

Hacker'lar son zamanlarda güvenliğimizi fazlasıyla tehdit ediyorlar. Hatta onlardan bazıları, sadece güvenliğimizi değil, sağlığımızı da tehdit etmeye başladılar. Zira geçtiğimiz günlerde Florida'daki bir şebeke suyu tesisin hacker'larca hacklendiği ve bu kişilerin suya insan sağlığını tehdit edecek şekilde kimyasal eklemeye çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Bu olayın üzerinden fazla bir zaman geçmeden, hacker'lar bu kez bir otomobil üreticisini hedef aldı; Kia'yı.

KİA SİBER SALDIRIYA UĞRADI

Kia, son olarak Apple'ın ilk elektrikli otomobili olması beklenen Apple Car'ın üretim ortağı olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak Gizchina'nın haberine göre, Kia, siber korsanların hedefi oldu ve saldırıya uğradı. Hacker'lar, Kia'nın internet sitesine erişim sağlayarak, sistemin yeniden şirkete açılması için Kia'dan fidye istedi. İstenen fidyenin değeri kadar, ödeme şekli de dikkat çekti.

FİDYE ÖDENMEZSE 600 BİTCOİN

İddialara göre, hacker'lar, 20 milyon dolarlık fidye talep etti. Bu fidyenin ise Bitcoin olarak ödenmesini istediler. Hacker'lar ödeme yapılmaması durumunda, fidyeyi 30 milyon dolara yani 600 Bitcoin'e çıkartacaklarını da söyledi. Kia ise sorun yaşadığı kabul etse de fidye iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Kesin bir karara varmadan önce Kia'dan gelecek resmi açıklamayı beklemek yine de en doğrusu olacaktır.

