HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Şaşırtan iddia: Hacker'ların yeni hedefi Kia oldu!

Şaşırtan iddia: Hacker'ların yeni hedefi Kia oldu!

19.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şaşırtan iddia: Hacker'ların yeni hedefi Kia oldu!

Apple'ın ilk elektrikli otomobilini üretmesi konusunda anlaşma yaptığı söylenen Kia, iddialara göre hacker'ların saldırısına uğradı. Şirketin internet sitesine erişen hacker'lar, gelen bilgilere göre Bitcoin olarak ödenmesi şartıyla milyonlarca dolarlık fidye istedi.

Hacker'lar son zamanlarda güvenliğimizi fazlasıyla tehdit ediyorlar. Hatta onlardan bazıları, sadece güvenliğimizi değil, sağlığımızı da tehdit etmeye başladılar. Zira geçtiğimiz günlerde Florida'daki bir şebeke suyu tesisin hacker'larca hacklendiği ve bu kişilerin suya insan sağlığını tehdit edecek şekilde kimyasal eklemeye çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Bu olayın üzerinden fazla bir zaman geçmeden, hacker'lar bu kez bir otomobil üreticisini hedef aldı; Kia'yı.

KİA SİBER SALDIRIYA UĞRADI

Kia, son olarak Apple'ın ilk elektrikli otomobili olması beklenen Apple Car'ın üretim ortağı olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak Gizchina'nın haberine göre, Kia, siber korsanların hedefi oldu ve saldırıya uğradı. Hacker'lar, Kia'nın internet sitesine erişim sağlayarak, sistemin yeniden şirkete açılması için Kia'dan fidye istedi. İstenen fidyenin değeri kadar, ödeme şekli de dikkat çekti.

FİDYE ÖDENMEZSE 600 BİTCOİN

İddialara göre, hacker'lar, 20 milyon dolarlık fidye talep etti. Bu fidyenin ise Bitcoin olarak ödenmesini istediler. Hacker'lar ödeme yapılmaması durumunda, fidyeyi 30 milyon dolara yani 600 Bitcoin'e çıkartacaklarını da söyledi. Kia ise sorun yaşadığı kabul etse de fidye iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Kesin bir karara varmadan önce Kia'dan gelecek resmi açıklamayı beklemek yine de en doğrusu olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Dün gece Mars'a inmişti! Adını Google'a yazınca bakın ne oluyorDün gece Mars'a inmişti! Adını Google'a yazınca bakın ne oluyor
59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Türkiye’de her gün 1 kişi 8 saatini internette geçiriyor

Şaşırtan araştırma: Türkiye'de her gün 1 kişi bunu yapıyor!

Avustralya Başbakanı Morrison, Facebook'tan engellemeyi kaldırmasını istedi

Ülke Başbakanı harekete geçti!

Google Perseverance yazanları sürpriz ile karşılıyor!

Dün gece Mars'a inmişti! Adını Google'a yazınca bakın ne oluyor

Clubhouse'un indirme sayısı açıklandı!

Merak edilen sonuçlar açıklandı!

'Fikri olan platform' Podcast Liven yayında

'Fikri olan platform' Podcast Liven yayında

Apple bünyesine hangi emojileri ekliyor?

Apple bünyesine hangi emojileri ekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.