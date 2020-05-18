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Şaşırtan iddia: Korona insandan insana bulaşmıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde internet üzerinden günlük tutan Fang Fang (64), yetkililerin ‘virüsün insandan insana bulaşmadı' yalanını söylediğini ifade etti.

Şaşırtan iddia: Korona insandan insana bulaşmıyor

Fang’in koronavirüsle ilgili tuttuğu günlüklerin internet ortamında engellendiği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kent olan Vuhan’da yaşayan ve internet üzerinden salgına ilişkin gördüklerini ve duyduklarını yazan Fang, salgının başladığı dönemlerde yetkililerin, virüsün ‘insandan insana bulaşmadığını’ söylediğini öne sürdü. İngiliz medyasına konuşan Fang, salgının bulaşıcı olduğunu ilk olarak Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretmen olan kardeşinin söylediğini ifade etti. Fang Fang, “Şimdi geçmişi düşündüğümde, virüsün bulaşıcı olduğunu ilk olarak bana en büyük kardeşim söyledi. Kendisi Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretmen. Bana, ‘Vuhan'da Bilinmeyen Kökenli Virüs Şüphesi’ başlıklı bir makale yolladı” dedi. Makaleyi okumadan önce yetkililerin virüse ilişkin, “İnsanlar arasında bulaşıcı değil. Kontrol edilebilir ve önlenebilir” dediğini belirten Fang, “Bunu duyduğumuzda rahat bir nefes almıştık. Ancak bize yalan söylediler” ifadelerini kullandı.

‘ÇİN DİĞER ÜLKELERDEN FARKSIZ DURUMDA’

Çinli göğüs hastalıkları uzmanı ve eski Çin Tabipler Birliği Başkanı Dr. Zhong Nanshan, ABD medyasına yaptığı açıklamada, “Şu anda Çinlilerin çoğunluğu hala bağışıklık eksikliği nedeniyle Covid-19 enfeksiyonuna karşı hassas. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız, şu anda yabancı ülkelerden daha iyi durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Herşey göstermelik” dedi.

FANG’İN GÜNLÜĞÜ ENGELLENDİ

Nankin kentinde doğan ve 2 yaşında Vuhan’a taşınan Fang, günlüğünü Çin’de yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağları Weibo ve WeChat’te paylaştı. Ancak söz konusu günlük silindi. Fang, sahip olduğu diğer sosyal medya hesaplarının silindiğini; Weibo’daki hesabının ise karantina sürecinde 2 ay boyunda askıya alındığını aktardı.

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