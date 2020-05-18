Şaşırtan iddia: Korona insandan insana bulaşmıyor

Fang’in koronavirüsle ilgili tuttuğu günlüklerin internet ortamında engellendiği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kent olan Vuhan’da yaşayan ve internet üzerinden salgına ilişkin gördüklerini ve duyduklarını yazan Fang, salgının başladığı dönemlerde yetkililerin, virüsün ‘insandan insana bulaşmadığını’ söylediğini öne sürdü. İngiliz medyasına konuşan Fang, salgının bulaşıcı olduğunu ilk olarak Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretmen olan kardeşinin söylediğini ifade etti. Fang Fang, “Şimdi geçmişi düşündüğümde, virüsün bulaşıcı olduğunu ilk olarak bana en büyük kardeşim söyledi. Kendisi Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretmen. Bana, ‘Vuhan'da Bilinmeyen Kökenli Virüs Şüphesi’ başlıklı bir makale yolladı” dedi. Makaleyi okumadan önce yetkililerin virüse ilişkin, “İnsanlar arasında bulaşıcı değil. Kontrol edilebilir ve önlenebilir” dediğini belirten Fang, “Bunu duyduğumuzda rahat bir nefes almıştık. Ancak bize yalan söylediler” ifadelerini kullandı.