Şaşırtan iddia: OnePlus 8T'nin kod adı kebap olacak!

OnePlus, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile birçok amiral gemisiyle aynı özellikler sunmasına rağmen daha uygun fiyatla satışa çıktı. Telefonların tasarımları da OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro ile pek benzer değildi. OnePlus'ın şu sıralar ise OnePlus 8T ve OnePlus 8T Pro hakkında çalışmalar yürüttüğü söyleniyor. Gelen sızıntılar ise OnePlus 8T'nin kod adını ortaya koydu. Amiral gemisi akıllı telefonun kod adı, sizi biraz acıktırabilir.

ONEPLUS 8T KEBAP GELİYOR

Bu sızıntılara göre, OnePlus 8T kebap (kebab) olarak isimlendirilecek. Tabi ki bu isim cihazın kod adı olacak, telefon satışa çıktığında ise kebap ismini değil OnePlus 8T ismini göreceğiz. OnePlus'ın neden kebap ismini seçtiği ise belli değil. Tahminler, kebabın Avrupa'da da tercih edilen bir yemek türü olduğu için firmanın böyle bir seçim yapmış olabileceğinden yana. Ancak kebap isminin henüz OnePlus tarafından doğrulanmadığını hatırlatalım.

KEBAP TELEFON ONEPLUS 8T'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

OnePlus 8T'nin özellikleri ile de sızıntılar arasında yer alıyor. Buna göre OnePlus'ın yeni amiral gemisinde 6,55 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran yer alacak. Teknik tarafta ise karşımıza Snapdragon 865 Plus, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı karşımıza çıkacak. Telefonun kameralarının 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP olarak sıralanacağı belirtilse de henüz bir kesinlik yok. Kebap kod adlı OnePlus 8T'nin OnePlus 8T Pro ile birlikte ekim ayında tanıtılması muhtemel.

