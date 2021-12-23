Şaşırtan iddia: Samsung, Android dönemini kapatıyor!

Samsung, akıllı telefonlarında halihazırda Android işletim sistemini kullanıyor. Kendi OneUI arayüzü ile telefonlarının kişiselleştirilmesine imkan sağlayan Güney Koreli teknoloji şirketinin şimdi ise Android devrini kapatmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Buna göre, geleceğin Samsung telefonları artık Android işletim sistemini değil, Google'ın laboratuvarlarında birkaç yıldır geliştirildiği bilinen yeni bir işletim sistemini çalıştırabilir.

SAMSUNG ANDROID'E VEDA ETMEYE HAZIRLANIYOR İDDİASI

Bir sızıntı kaynağının Twitter'daki iddiasına göre, Android'e veda etmeye hazırlanan Samsung, Android yerine Google'ın yeni işletim sistemi Fuchsia OS'u kullanacak. Ancak bu geçiş yakın zamanda gerçekleşmeyecek. Kaynak, Samsung'un Google'ın bu yeni açık kaynaklı işletim sistemini benimsemesinin birkaç yıl süreceğini belirtiyor.

Ünlü bir sızıntı kaynağı olan Ice Universe de mayıs ayında Samsung'un gelecekte Fuchsia işletim sistemini benimsemesinin çok olası olduğunu öne sürmüştü.

SAMSUNG FUCHSIA OS'A KATKIDA BULUNUYOR

Google, Fuchsia OS'u giyilebilir cihazlardan akıllı telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara ve IoT'ye kadar çok çeşitli akıllı ürünlerde çalışmak üzere geliştiriyor. Samsung ise Fuchsia OS'un geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor. Bu da Samsung'un Fuchsia OS'u benimseyebileceğinin bir ispatı olabilir.



