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Şaşırtan ifade: Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

BARTIN’da mağazalarda ve marketlerde eksik para üstü verildiğini söyleyerek dolandırıcılık yapan E.K.

Şaşırtan ifade: Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN’da mağazalarda ve marketlerde eksik para üstü verildiğini söyleyerek dolandırıcılık yapan E.K. (49) yakalandı. E.K. ifadesinde, "Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu" dedi.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın, Zonguldak ve Karabük’te marketlerde ve mağazalarda kasiyerlerin kandırılarak, dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, E.K.’nın kasiyerlerin verdiği paranın üstünü aldıktan sonra el çabukluğuyla parayı değiştirerek dolandırıcılık yaptığını belirledi.
Polis, düzenlenen operasyonla E.K.’yi Karabük’te yakalayarak, Bartın’a getirdi. E.K.’nın marketlerden genellikle 15 lira tutarında alışveriş yaparak, karşılığında kasiyere 100 lira verdiği, para üstü olarak aldığı 50 liralık parayı 5 lirayla değiştirerek kasiyeri eksik para üstü bahanesiyle dolandırdığını tespit etti. E.K.’nın bu yöntemle günlük 2 bin TL, aylık ise 60 bin TL elde ettiği iddia edildi.
E.K.’nın karakoldaki ifadesinde, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu. Bunu yaptığıma pişmanım. Paralarını geri iade edeceğim" dediği öğrenildi.

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Şaşırtan ifade: Dolandırıcılık bende alışkanlık olduŞaşırtan ifade: Dolandırıcılık bende alışkanlık oldu

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