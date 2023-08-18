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Şaşırtan karar! O isim Instagram hesabını sildi

18.08.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey, Instagram hesabını sildiğini duyurdu. Dorsey, paylaştığı yazısında "Instagram hesabımı sildim. Neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Şaşırtan karar! O isim Instagram hesabını sildi

Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey bu kez aldığı sürpriz bir karar ile gündemde.

JACK DORSEY INSTAGRAM HESABINI SİLDİĞİNİ DUYURDU!

Dorsey sosyal medya Nostr'da yaptığı bir paylaşımda "Instagram hesabımı sildim. Neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum. Sanırım platformdaki ilk 10 hesap içindeydim ve ilk melek yatırımcılarından biriydim. Instagram'ın kurucu ortağı Kevin Systrom Odeo'da stajyerimizdi." ifadelerini kullandı.

jack

Dorsey ayrıca Instagram Facebook'a (şimdiki adıyla Meta'ya) satıldığında uygulamayı kullanmayı bıraktığını da paylaştı.

Dorsey'in hesabını silmesiyle birlikte Instagram'daki @jack kullanıcı adı da tekrar kullanıma açılmış oldu.

Twitter'ın kurucu ortağı da paylaşımını “Kullanıcı adıma ne olacağını görmek ilginç olacak…” diye bitirdi.

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