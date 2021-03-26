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  4. Şaşırtan koronavirüs yorumu: Boş ver vakayı, kalan sağlar bizimdir

Şaşırtan koronavirüs yorumu: Boş ver vakayı, kalan sağlar bizimdir

26.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hızla artan koronavirüs vakaları ile ilgili çevre sakinlerinin ne düşündüğünü öğrenmek isteyen muhabir, mikrofon uzattığı kişilerden ilginç cevaplar aldı. İşte 'Boş ver vakayı herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim' diyen Malkaralı vatandaşların endişelendiren tablo ile ilgili düşündükleri...

Yüksek riskli bölgede yer alan Malkara’da pozitif vaka sayısının 300’ü aştığı bildirildi. Günlük ortalama vaka sayısının 20 ile 25 civarında olduğu kaydedildi.

'BOŞ VER VAKAYI, KALAN SAĞLAR BİZİMDİR'

Sokakta yürüyüş yapan bir vatandaş, koronavirüs vakalarının yükseldiğini hatırlatan muhabire, “Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim” diye konuştu.

'ESNAF DA ZORA DÜŞÜYOR'

Bir çay ocağı esnafı da, “Vakaların yükselmesi esnafı da zor duruma düşürüyor. Maskeye, mesafeye, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Herkes kendine ve çevresine dikkat etmesi gerekiyor. Biz de işyerimizde aldığımız tedbirlere özen gösteriyoruz” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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