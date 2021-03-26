Şaşırtan koronavirüs yorumu: Boş ver vakayı, kalan sağlar bizimdir

Yüksek riskli bölgede yer alan Malkara’da pozitif vaka sayısının 300’ü aştığı bildirildi. Günlük ortalama vaka sayısının 20 ile 25 civarında olduğu kaydedildi.

'BOŞ VER VAKAYI, KALAN SAĞLAR BİZİMDİR'

Sokakta yürüyüş yapan bir vatandaş, koronavirüs vakalarının yükseldiğini hatırlatan muhabire, “Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim” diye konuştu.

'ESNAF DA ZORA DÜŞÜYOR'

Bir çay ocağı esnafı da, “Vakaların yükselmesi esnafı da zor duruma düşürüyor. Maskeye, mesafeye, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Herkes kendine ve çevresine dikkat etmesi gerekiyor. Biz de işyerimizde aldığımız tedbirlere özen gösteriyoruz” diye konuştu.

İHA

