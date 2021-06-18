Şaşırtan Masumlar Apartmanı paylaşımı! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı ama bağını koparmadı

Geçtiğimiz sezonun en sevilen dizilerinden "Masumlar Apartmanı", sıra dışı senaryosu ve başarılı oyuncularıyla rakiplerinin arasından sıyrıldı. Salı günleri sosyal medyanın ve rating listelerinin şampiyonu olan dizi, travmalarla ve psikolojik hastalıklarla boğuşan dört kardeşin hikayesini anlatıyordu. Dizideki ender "normal" karakterlerden İnci'de de Farah Zeynep Abdullah'ın başarılı performansı da hayli dikkat çekiciydi. Uzun bir aradan sonra televizyona dönen Farah Zeynep Abdullah, hem hayran kitlesini büyüttü hem de rating konusunda yaşadığı talihsizliklere bir son verdi. Ne var ki, sebebi bilinmeyen bir anlaşmazlık nedeniyle sezon finalinde ekibe veda etti. Diğer oyuncular adını pek anmayınca ve veda paylaşımı yapmayınca, söylentiler de aldı başını gitti. Ekibin ve Farah Zeynep Abdullah'ın büyük problemler yaşadığı konuşulmaya başlandı. Neyse ki, ünlü oyuncunun son paylaşımı bu durumun böyle olmadığının bir işareti gibiydi.

Rol arkadaşı onu unutmadı

"Masumlar Apartmanı" dizisinin Esra'sı Esra Ruşan, eski rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah'ı unutmadı.