MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şaşırtan Masumlar Apartmanı paylaşımı! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı ama bağını koparmadı

Şaşırtan Masumlar Apartmanı paylaşımı! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı ama bağını koparmadı

18.06.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı "Masumlar Apartmanı" dizisinden ani bir şekilde ayrılışı gündemi sarsmaya devam ediyor. Neyse ki, son paylaşımı bunun gergin bir ayrılık olmadığını gösterdi.

Şaşırtan Masumlar Apartmanı paylaşımı! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı ama bağını koparmadı

Geçtiğimiz sezonun en sevilen dizilerinden "Masumlar Apartmanı", sıra dışı senaryosu ve başarılı oyuncularıyla rakiplerinin arasından sıyrıldı. Salı günleri sosyal medyanın ve rating listelerinin şampiyonu olan dizi, travmalarla ve psikolojik hastalıklarla boğuşan dört kardeşin hikayesini anlatıyordu. Dizideki ender "normal" karakterlerden İnci'de de Farah Zeynep Abdullah'ın başarılı performansı da hayli dikkat çekiciydi. Uzun bir aradan sonra televizyona dönen Farah Zeynep Abdullah, hem hayran kitlesini büyüttü hem de rating konusunda yaşadığı talihsizliklere bir son verdi. Ne var ki, sebebi bilinmeyen bir anlaşmazlık nedeniyle sezon finalinde ekibe veda etti. Diğer oyuncular adını pek anmayınca ve veda paylaşımı yapmayınca, söylentiler de aldı başını gitti. Ekibin ve Farah Zeynep Abdullah'ın büyük problemler yaşadığı konuşulmaya başlandı. Neyse ki, ünlü oyuncunun son paylaşımı bu durumun böyle olmadığının bir işareti gibiydi.

Rol arkadaşı onu unutmadı

Esra Ruşan

"Masumlar Apartmanı" dizisinin Esra'sı Esra Ruşan, eski rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah'ı unutmadı.

Farah Zeynep Abdullah story

Esra Ruşan, özel çocukların rehabilitasyon masrafları için satılan tişörtlerden eski rol arkadaşına hediye edince, Farah Zeynep Abdullah nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Böylece, "Sorun yok" mesajı da verilmiş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Meşhur kavgayı Instagram'da andı: "Ne güzel..."Meşhur kavgayı Instagram'da andı: "Ne güzel..."
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Özgür Abik teslim oldu

Özgür Abik teslim oldu

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.