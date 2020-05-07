HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şaşırtan olay! Evdeki eşyalar kendiliğinden yanıyor

Şaşırtan olay! Evdeki eşyalar kendiliğinden yanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 10:26 | Son Güncelleme

Konya'da Hatice Aslan'ın kızı ile birlikte yaşadığı evdeki eşyalar iddiaya göre kendiliğinden tutuşuyor. Aslan, ''15- 20 gündür evimizde yangınlar çıkmaya başladı. Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor. Biz evdeyken yangınlar başlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililere yalvarıyorum. Bize bir çare bulsunlar" dedi.

Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Yaşananları anlatan Hatice Aslan, eşyaların kendiliğinden neden tutuştuklarını bilmediklerini söyledi. Eşyalar tutuştuğunda kendi imkanlarıyla alevleri söndürdükleri ve bir kez itfaiye çağırdıklarını ifade eden Aslan, yanan eşyalarını da attıklarını belirtti.

'KIZIMIN ÜZERİNDEKİ EŞYALAR YANIYOR'

Sorunun çözüme kavuşmasına istediğini belirten Aslan, şunları söyledi:

''15- 20 gündür evimizde yangınlar çıkmaya başladı. Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor. Biz evdeyken yangınlar başlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililere yalvarıyorum. Bize bir çare bulsunlar. Biz bu evde nasıl yatalım. Zaten yatacak yatağımızda, eşyamız da kalmadı. Ben sabaha kadar uyumadan yangın çıkarsa söndürürüm diye bekliyorum. Her taraf böyle yandı. Yanan birçok eşyamızı çöpe attık. İş mi yapacağız, yemek mi yapacağız, hayatımızı mı devam ettireceğiz bilmiyorum. Böyle bir evde nasıl yaşayalım? Korkuyoruz ama gidecek bir yerimizde yok. Aldığım bin lira maaşla geçinmeye çalışıyoruz."

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Sokağa çıkan vatandaşlardan ilginç sözlerSokağa çıkan vatandaşlardan ilginç sözler
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hastası bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

Koronavirüs hastası bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Bekçiye sopalı saldırı iddiası! Vurularak durduruldu

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Koronavirüse rağmen dışarı çıkan vatandaşlardan ilginç savunmalar

Sokağa çıkan vatandaşlardan ilginç sözler

İntihar notu bıraktı, 3 gün sonra ortaya çıkıp 'canım sıkılmıştı' dedi

3 gün sonra ortaya çıkıp 'canım sıkılmıştı' dedi

E-5’in yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar

E-5’in yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar

Filyasyon ekibinin çalışmaları anbean görüntülendi

Filyasyon ekibinin çalışmaları anbean görüntülendi

Son dakika: PKK'ya peş peşe darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi

İki Bakanlık peş peşe duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.