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Şaşırtan olay! Facebook soğanı cinsellik ile ilişkilendirdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.10.2020 14:14 | Son Güncelleme

Facebook, komik olduğu kadar ilginç bir 'soğan' kararına imza attı. Mark Zuckerberg'in şirketi, Kanada merkezli tohum firması Gaze Seed Company'nin soğan reklamını, cinsellik içerdiği için kaldırdı. Firmanın yöneticisi Jackson McLean ise karara karşı oldukça tepkili.

Şaşırtan olay! Facebook soğanı cinsellik ile ilişkilendirdi

Facebook firmalara reklam verme fırsatı sunan sosyal medya platformlarından biri. Bu sayede firmalar Facebook'a reklam verebiliyor ve 1 milyar kullanıcıyı aşan Facebook kitlesine ulaşabiliyor. Fakat Gaze Seed Company adındaki Kanadalı bir tohum firmasının Facebook'ta reklam vermek istemesi olayları biraz karıştırmış durumda.

FACEBOOK SOĞANI CİNSEL İÇERİKLİ OLARAK NİTELEDİ

Gaze Seed Company, Facebook'a reklam vermek istedi ve ilginç olayın fitili böylece ateşlendi. Firma, reklamında hasır bir sepet içerisine yerleştirilen soğan görseli kullandı. Her şey buraya kadar normal seyrinde ilerliyordu. Ancak Facebook, soğan reklamını onaylamadı. Facebook'a göre soğan, cinsel içerikliydi.

soğan

FİRMA YÖNETİCİSİ FACEBOOK'TAN PAYLAŞTI

Independent'in haberine göre, Facebook soğan reklamı için firmanın yöneticisi Jackson McLean'a seçilen görselin açıkça cinsellik içerdiğini, bu nedenle Facebook'un reklam kurallarına aykırı olduğunu söyleyerek, reklamı onaylamadıklarını bildirdi. Bildirim aldığında yaptığı tek şeyin gülmek olduğunu söyleyen firma yöneticisi, soluğu ise Facebook'ta aldı ve firmanın Facebook hesabından ''Facebook’tan bir bildirim aldık. Walla Walla soğan tohumlarımız için seçtiğimiz fotoğrafın ‘aşırı cinsellik içerdiğini’ ve bu nedenle platformlarında reklamı yayımlamayacaklarını öğrendik. Görebiliyor musunuz?'' şeklinde bir paylaşım yaptı. Jackson McLean, söz konusu görseli de paylaşıma iliştirmeyi unutmadı.

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KARARI FACEBOOK ALGORİTMASI MI VERDİ?

CBC'ye konuşan McLean, kararın muhtemelen Facebook algoritması tarafından verildiğini söyledi ve açıkça cinsellik içeren nitelemesine itiraz edeceklerini belirtti. McLean'ın umudu ise bu kez reklamın gerçek bir insan tarafından değerlendirilmesi.

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