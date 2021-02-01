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Şaşırtan sözler! 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun'

01.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Şaşırtan sözler! 'Böyle çek de bari şeklimiz olsun'

Üsküdar'da polis ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu içinde iki kişinin bulunduğu otomobilde suç unsuruna rastlanmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle kişilere idari para cezası kesildi. Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden iki kişide biri "Böyle çek de bari şeklimiz olsun" dedi.

Polis ekipleri, Bursa’dan İstanbul’a gelen içinde iki kişinin olduğu otomobilde narkotik madde bulunduğu ihbarı üzerine, otomobili Üsküdar'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurdu. Otomobilden indirilen iki kişinin üst araması yapıldı. Otomobilin içinde yapılan aramada da herhangi bir yasaklı madde bulunmadı ancak otomobil detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.

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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLALDEN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Üst araması yapılan kişilere sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü saatlerde dışarıda oldukları ve herhangi bir izin belgesi ibraz edemedikleri için idari para cezası kesildi, daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

‘BÖYLE ÇEK DE BARİ ŞEKLİMİZ OLSUN’

Otomobilde inceleme devam ederken, iki kişiden biri hasta ziyareti için geldiğini iddia ederken, olayı görüntüleyen muhabirlere “Böyle çek de bari şeklimiz olsun. Yalnız medyanın abartmasıdır bunlar ben sana söyleyeyim. Olay, semtimizde uyuşturucu sattırmayız, semtimizde namussuzluk yaptırmayız, bu işlerin de bedelini yıllardır ödedik, hapishanelerde. Devlete bizim boynumuz kıldan incedir her zaman. Ne oldu şimdi meşhur mu olduk?” şeklinde konuştu.

DHA

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