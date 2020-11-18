HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Şaşırtan teslimat: Xbox Series X kargosunun üzerine 'PlayStation daha iyi' yazıldı!

Şaşırtan teslimat: Xbox Series X kargosunun üzerine 'PlayStation daha iyi' yazıldı!

18.11.2020 15:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şaşırtan teslimat: Xbox Series X kargosunun üzerine 'PlayStation daha iyi' yazıldı!

Bir Reddit kullanıcısı, Xbox Series X sipariş etti. Kargocu ise kullanıcıyı evde bulamayınca Xbox Series X kargosunu kapının önüne bıraktı. Ancak kargonun üzerinde PlayStation'a dair beklemedik bir not vardı.

Xbox Series X ve PlayStation 5 arasındaki rekabet çeşitli forumlara ve sosyal medya platformlarına taşınmış durumda. Birçok kullanıcı Microsoft'un yeni nesil amiral gemisi oyun konsolu Xbox Series X'in daha iyi olduğunu iddia edenler, birçok kullanıcı da tercihini PlayStation 5'ten yana kullanıyor. Deyim yerindeyse bir konsol savaşı dönüyor. Bu savaş, bir Reddit kullanıcısının paylaştığına göre kargolara dahi taşındı.

KARGOCU ''PLAYSTATİON DAHA İYİ'' NOTU BIRAKTI

Bir Reddit kullanıcısının platformda paylaştıklarına göre, kullanıcı öncelikle bir Xbox Series X sipariş etti. Kullanıcı Xbox Series X'inin kendisine ulaşmasını bekliyordu. Eğlenmeyi seven biri olduğu düşünülen kargocu ise kullanıcıya beklenmedik bir not bırakarak kargosunu teslim etmeye karar verdi. Kargocu, teslimat kutusunun üzerine ''PlayStation daha iyi'' notunu bıraktı. Evet, bu beklenmedik bir nottu.

Xbox Series X kargo

Xbox oyun fiyatları PlayStation oyunları gibi zamlanabilirXbox oyun fiyatları PlayStation oyunları gibi zamlanabilir

O NOTU REDDİT'TE PAYLAŞTI

Xbox Series X'ini bu notla teslim alan kullanıcı şaşkınlığını gizleyemedi ve kargonun kutusunu açmadan fotoğrafını çekerek Reddit hesabında yayınladı. Yapılan paylaşım kısa sürede herkesin ilgisini çekti. Kullanıcı ise bilindiği kadarıyla notu komik bulmaktan başka bir şey yapmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Xbox Başkanı açıkladı! Öğrenmek mümkün olmayacakXbox Başkanı açıkladı! Öğrenmek mümkün olmayacak
Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık Türkiye fiyatı ile ortaya çıktı!

PS5'in kablosuz kulaklığı fiyatıyla dudak uçuklattı!

Xbox oyun fiyatları PlayStation oyunları gibi zamlanabilir

Önümüzdeki dönemde fiyatları artabilir!

Phil Spencer açıkladı: Xbox Series oyun konsollarının ne kadar sattığı bilinmeyecek!

Xbox Başkanı açıkladı! Öğrenmek mümkün olmayacak

PlayStation 5 ısınma sorunu ile gündeme geldi

PlayStation 5'te endişelendiren sorun!

Epic Games Store ücretsiz oyunları: Gelecek hafta 2 oyun daha ücretsiz!

İşte gelecek haftanın ücretsiz yapımları!

Assassin's Creed Valhalla satışa çıktı, Odyssey'i geride bıraktı!

Beklenen yapım satışa çıktı, selefini geride bıraktı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.