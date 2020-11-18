Şaşırtan teslimat: Xbox Series X kargosunun üzerine 'PlayStation daha iyi' yazıldı!

Xbox Series X ve PlayStation 5 arasındaki rekabet çeşitli forumlara ve sosyal medya platformlarına taşınmış durumda. Birçok kullanıcı Microsoft'un yeni nesil amiral gemisi oyun konsolu Xbox Series X'in daha iyi olduğunu iddia edenler, birçok kullanıcı da tercihini PlayStation 5'ten yana kullanıyor. Deyim yerindeyse bir konsol savaşı dönüyor. Bu savaş, bir Reddit kullanıcısının paylaştığına göre kargolara dahi taşındı.

KARGOCU ''PLAYSTATİON DAHA İYİ'' NOTU BIRAKTI

Bir Reddit kullanıcısının platformda paylaştıklarına göre, kullanıcı öncelikle bir Xbox Series X sipariş etti. Kullanıcı Xbox Series X'inin kendisine ulaşmasını bekliyordu. Eğlenmeyi seven biri olduğu düşünülen kargocu ise kullanıcıya beklenmedik bir not bırakarak kargosunu teslim etmeye karar verdi. Kargocu, teslimat kutusunun üzerine ''PlayStation daha iyi'' notunu bıraktı. Evet, bu beklenmedik bir nottu.

O NOTU REDDİT'TE PAYLAŞTI

Xbox Series X'ini bu notla teslim alan kullanıcı şaşkınlığını gizleyemedi ve kargonun kutusunu açmadan fotoğrafını çekerek Reddit hesabında yayınladı. Yapılan paylaşım kısa sürede herkesin ilgisini çekti. Kullanıcı ise bilindiği kadarıyla notu komik bulmaktan başka bir şey yapmadı.

