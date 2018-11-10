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Şaşırtan trafik cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan Murat Denli'ye ait kamyona, kask kullanma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 108 lira para cezası kesildi.

Şaşırtan trafik cezası

İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'de yaşayan Murat Denli'ye ait kamyona, kask kullanma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 108 lira para cezası kesildi. Aracın ağabeyinin üzerine kayıtlı olduğunu söyleyen Denli'nin üvey kardeşi Yılmaz Duman ise tutanakta aracın kamyon olduğunun belirtilmesine rağmen kask kullanmama cezası kesilmesinden dolayı şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.
Trafikte MOBESE kameralarından, kask ve emniyet kemeri takmayan sürücülere, ceza gelmeye devam ediyor. Murat Denli'ye ait 35 VKN 48 plakalı kamyona, geçen 22 Ekim'de ceza kesilip, tebliğ edildi. Ceza tutanağında ise aracın kamyon olduğu belirtilmesine rağmen, sürücüsüne kask takmadığı gerekçesiyle 108 lira idari para cezası uygulandı. Cezanın gerekçesi kısmında 'Motosiklet, motorlu taşıt ve elektrikli bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmamasından' ifadesi şaşkınlık yarattı.
Aracı kullanan Denli'nin üvey kardeşi Yılmaz Duman, kamyonunun o gün ceza tutanağında yazdığı gibi Bergama Kültür Merkezi önünde olmadığını, bütün gün Selçuk ilçe merkezinde bulunduğunu belirtti. Duman, kamyona, kask takılmadığı için nasıl ceza kesilebildiğine anlam veremediğini ifade etti. Duman, "Ceza gelince şok yaşadık. Hemen Bergama Trafik Denetleme Büro Amirliği'ni aradık. Onlar yaşanan olaya güldü ancak bir çözüm üretemediler. Cezaya itiraz edeceğiz" dedi.

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Şaşırtan trafik cezasıŞaşırtan trafik cezasıŞaşırtan trafik cezası

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