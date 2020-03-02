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Şaşırtan yenilik: WhatsApp karanlık mod artık daha renkli!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

WhatsApp karanlık modunu değiştirmek ve geliştirmek için yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. iOS ve Android WhatsApp Beta sürümüne gelen yeniliklerle birlikte WhatsApp karanlık mod kullanılırken tek bir renge bağımlı kalmayacaksınız. Peki WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır?

Şaşırtan yenilik: WhatsApp karanlık mod artık daha renkli!

WhatsApp karanlık mod geldi mi? WhatsApp karanlık mod ne zaman gelecek? gibi sorular aylardır hem arama motorlarının hem de teknoloji gündemini uzun uzadıya meşgul ediyor. WhatsApp karanlık mod hala WhatsApp iOS ve WhatsApp Android sürümlerine eklenmemesine rağmen, WhatsApp Beta sürümleri halihazırda karanlık modu destekliyor. WhatsApp Beta kullanarak karanlık modu deneyimleyenler son WhatsApp Beta güncellemesi ile birlikte ilginç bir gelişmeyle karşı karşıya kaldılar.

WHATSAPP KARANLIK MODA DUVAR RENGİ DESTEĞİ

WhatsApp Beta 2.20.60 sürümü ile birlikte karanlık mod için duvar kağıtları yayınlandı. Bu duvar kağıtları ilginç bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Zira karanlık mod demek siyah, tek bir renge sahip arka plan demek. Ancak WhatsApp'ın yeni karanlık mod duvar kağıtlarıyla karanlık mod aktifken sadece siyah renge bağımlı kalmaya gerek kalmıyor. Bunun aksine mor, bordo, kahverengi, mavi ve yeşil gibi renk seçeneklerinden biri duvar rengi olarak seçilebiliyor.

WhatsApp karanlık mod

WHATSAPP KARANLIK MOD NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp karanlık modun WhatsApp iOS ve WhatsApp Android sürümlerine ekleneceği tarih tam anlamıyla belirsiz. Kendi uygulamasına, Instagram ve Messenger'a çoktan karanlık mod desteği getiren Facebook'un kullanıcı sayısı milyonları aşan WhatsApp için neden geç kaldığı meçhul. Ancak geç olsun güç olmasın.

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