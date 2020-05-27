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Şaşırtıcı ama gerçek: WhatsApp konuşmalarınızı şifrelemiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

WhatsApp, uçtan uca şifreleme hakkında şoke edici bir gerçek ortaya çıkartıldı. İddialara göre WhatsApp sohbet yedekleriniz aslında hiç de güvende değil.

Şaşırtıcı ama gerçek: WhatsApp konuşmalarınızı şifrelemiyor!

WhatsApp güvenlik konusunda kullanıcılarına bazı çözümler sunuyor. Bu çözümlerden biri de uçtan uca şifreleme özelliği. Bu özellik sayesinde, A kişisi ile B kişi arasındaki bir WhatsApp sohbeti tamamen şifreleniyor. Öyle ki söylenilen göre bu şifreli sohbeti WhatsApp'ın okuması bile mümkün olmuyor. Ancak bu güvenlik çözümünün de bazı dezavantajları var. Bu dezavantajlardan birisi, tüm WhatsApp sohbetlerinizin bir anda başkasının eline geçmesine neden olabilecek kadar büyük.

WHATSAPP YEDEKLEMELERİ SAVUNMASIZ

WhatsAp yedeklemeleri, iCloud ve Google Drive'a yapılıyor. Yeni fark edilen bir durum sayesinde WhatsApp'ın sadece kendi uygulamasında güvenlik sunduğu, iCloud ve Google Drive üzerinde yedeklenmiş WhatsApp konuşmalarında böyle bir güvenlik sunmadığı ortaya çıktı. Diğer bir deyiş ile WhatsApp uygulamadaki sohbetlerinizi şifrelerken, iCloud ve Google Drive'da bulunan WhatsApp yedeklemenizi ise şifrelemiyor. Böylece bu yedeklemelere ulaşmak, konuşmalara ulaşmaktan daha kolay bir hale geliyor. Üstelik WhatsApp bunu sohbet yedeği sekmesinde de ' İCloud'a yapılan yedeklemeler uçtan uca şifreleme ile korunmamaktadır' diyerek açıkça dile getiriyor.

WhatsApp yedekleme

GÜNCELLEME GELECEK

İddialara göre, WhatsApp bu sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. WhatsApp iOS ve WhatsApp Android kullanıcılarının ise şimdilik yapması gereken bir şey yok. Ancak WhatsApp'ın sorunu çözmek için hazırladığı güncelleme, yayınlandığı takdirde onu hemen yüklemeleri şart. Fakat onun da tarihi henüz bilinmiyor.

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