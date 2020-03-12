Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi bu sabah bir sürpriz ile karşımıza çıktı. Beklenmedik şekilde online bir etkinlik düzenleyen Redmi, etkinliğinde Redmi Note 9 serisinin yeni ve en büyük üyesi Redmi Note 9 Pro Max'i tanıttı. İsterseniz lafı fazla uzatmadan Redmi Note 9 Pro Max'in özelliklerine geçelim.

REDMİ NOTE 9 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9 Pro Max'te 20:9 sinematik ekrana sahip 6,67 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran tıpkı Galaxy S20 serisinde olduğu gibi nokta çentikle geliyor. Bu nokta çentikte ise Redmi Note 9 Pro Max'in ön kamerası yer alıyor. Redmi Note 9 Pro Max, gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye ise en yüksek modele göre 8GB RAM ve MicroSD kart desteği ile arttırılabilen 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Redmi Note 9 Pro Max'in arkasında 4 kameraya ev sahipliği yapan bir kamera kurulumu var. Bu kamera kurulumunun öne çıkan yanı ise simetrik olması. Bu simetrik kamera kurulumun en büyük kamerasıyla başlayalım. Redmi Note 9 Pro Max'in ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde. Bu kameranın yanında ise 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera, onların da altında5 MP çözünürlüğünde macro kamera ve 2 MP derinlik sensörü kamerası var. Redmi Note 9 Pro Max'in ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. Yapay zeka desteği yine Redmi Note 9 Pro Max'in kameralarının sahibi olduğu bir başka özellik.