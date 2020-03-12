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Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Redmi, sürpriz bir şekilde düzenlediği etkinlikte Redmi Note 9 Pro Max'i duyurdu. Redmi Note 8 Pro'dan daha da geliştirilmiş bir model olan Redmi Note 9 Pro, özellikle kameralarıyla dikkat çekiyor. Peki Redmi Note 9 Pro Max özellikleri neler?

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi bu sabah bir sürpriz ile karşımıza çıktı. Beklenmedik şekilde online bir etkinlik düzenleyen Redmi, etkinliğinde Redmi Note 9 serisinin yeni ve en büyük üyesi Redmi Note 9 Pro Max'i tanıttı. İsterseniz lafı fazla uzatmadan Redmi Note 9 Pro Max'in özelliklerine geçelim.

REDMİ NOTE 9 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9 Pro Max'te 20:9 sinematik ekrana sahip 6,67 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran tıpkı Galaxy S20 serisinde olduğu gibi nokta çentikle geliyor. Bu nokta çentikte ise Redmi Note 9 Pro Max'in ön kamerası yer alıyor. Redmi Note 9 Pro Max, gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye ise en yüksek modele göre 8GB RAM ve MicroSD kart desteği ile arttırılabilen 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro Max'in arkasında 4 kameraya ev sahipliği yapan bir kamera kurulumu var. Bu kamera kurulumunun öne çıkan yanı ise simetrik olması. Bu simetrik kamera kurulumun en büyük kamerasıyla başlayalım. Redmi Note 9 Pro Max'in ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde. Bu kameranın yanında ise 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera, onların da altında5 MP çözünürlüğünde macro kamera ve 2 MP derinlik sensörü kamerası var. Redmi Note 9 Pro Max'in ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. Yapay zeka desteği yine Redmi Note 9 Pro Max'in kameralarının sahibi olduğu bir başka özellik.

redmi note 9 pro max kamera

REDMİ NOTE 9 PRO MAX FİYATI

5020 mAh bataryaya sahip olan Redmi Note 9 Pro Max, 33W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede yarım saat içerisinde bataryasının yüzde 50'sini doldurabiliyor. Parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alan telefonun fiyatı ise modele göre değişiyor. Redmi Note 9 Pro Max'in 6GB RAM + 64GB dahili depolama alanına sahip modeli 14,999 rupiden (yaklaşık 1,260 TL) 6GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 16,999 rupiden (yaklaşık 1,430 TL) ve 8GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 18,999 rupiden (yaklaşık 1,600 TL) 25 Mart itibariyle Hindistan'da satışa sunulacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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