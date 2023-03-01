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Şaşkına çevirdi: 'Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarı'nı yaptılar!

01.03.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'un ünlü kanallarından Evan ve Katelyn, 'dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarı' olduğunu iddia ettikleri bir bilgisayar tasarlayarak şaşkına çevirdi. İkili bilgisayar hakkındaki süreçleri bir video halinde YouTube'da yayınladı. Söz konusu bilgisayarın en dikkat çeken yanlarından biri de 43 inçlik dev ekranı oldu. Şimdi bilgisayarın gerçekten de, tam da ikilinin iddia ettiği gibi, dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarı olup olmadığı merak ediliyor.

Şaşkına çevirdi: 'Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarı'nı yaptılar!

YouTube'un ünlü yayıncılarından Evan ve Katelyn bu kez tasarladıkları ve dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarı olduğunu iddia ettikleri bir laptop ile dikkatleri üzerine çekti. İkili söz konusu bilgisayarı tasarlama ve gerçeğe dönüştürme sürecini bir video haline getirerek YouTube'da yayınladı. 43 inçlik ekranı olan bilgisayar, sıradan dizüstü bilgisayarlara oranla oldukça devasa boyutlara sahip gibi görünüyor.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI' DEDİLER!

Gizmodo'nun aktardığı bilgilere göre, dizüstü bilgisayarın yapısının çoğu kontrplaktan yapıldı.

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Bilgisayara büyük boyutlu bir mekanik klavye yerleştirildi.

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Bilgisayarın dokunmatik yüzeyi ise küçük bir tablet boyutunda.

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En büyük zorluk, prizden uzaktayken bu boyuttaki bir dizüstü bilgisayara güç sağlamanın bir yolunu bulmak oldu.

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Çözümü ise bir çift 150W'lık batarya ve daha küçük bir üçüncü batarya takmakta buldular. 150W'lık bataryalardan birinin bilgisayarın içindeki mini PC'ye, diğerinin ise ekrana güç sağlaması amaçlandı. Daha küçük üçüncü batarya ise tüm LED aydınlatmaya güç sağladı.

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GERÇEKTEN DE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ MÜ?

Gelelim asıl konuya. Bu bilgisayar Evan ve Katelyn'in iddia ettiği gibi gerçekten de "dünyanın en büyüğü" mü? Guinness Dünya Rekorları ekibi henüz bunu doğrulamadı.

Ancak bu bilgisayarın Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceği büyük merak konusu haline gelmiş durumda.

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